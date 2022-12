Uomini e donne oggi, Riccardo chiude con Gloria. Spunta la segnalazione: “Ha un altro fuori”

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi la registrazione si è concentrata interamente su Riccardo e Gloria che alla fine hanno deciso di chiudere la frequentazione.

Finita la puntata già si parla di quello che vedremo nei prossimi giorni ovvero di una dama smascherata dalla redazione.

Uomini e donne, Riccardo e Gloria chiudono

Riccardo e Gloria hanno chiuso la loro relazione e ovviamente i motivi sono sempre gli stessi. Guarnieri si mostra sempre poco chiaro verso le dame e lo stesso ha fatto anche con giovane di Roma. Nonostante i due avessero parlato di progetti, possibile convivenza e figli oggi il tarantino ha fatto sapere di non provare nessun sentimento e di non voler andare oltre.

Tra i due c’è stato un forte litigio tanto che Gianni ha ribadito all’ex di Ida di fare chiarezza con lui stesso e di capire realmente cosa vuole. Della stessa opinione anche Tina. Alla fine ha preso la parola anche Cristina, dama che ha frequentato Armando. E proprio su di lei le anticipazioni ci fanno sapere che arriverà una segnalazione.

Segnalazione su Cristina Tenuta

Nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne che non sono ancora andate in onda su Canale 5, per la dama del trono over Cristina Tenuta è sceso un bell’uomo che ha chiesto di poterla corteggiare. Ma la 42enne romana l’ha mandato via affermando di essere ancora interessata ad Armando Incarnato. Quest’ultimo si è infuriato e ha affermato di non aver mai sentito questo interesse nel corso di queste settimane.

A prendere la parola anche Tina e Gianni che arrivati questo punto nemmeno loro credono più alle parole della giovane dama. A prova di ciò, ci sarebbe anche una clamorosa segnalazione che mostra Cristina in un noto locale di Roma assieme a un uomo con cui sembrava molto intima.