Uomini e Donne spoiler 15 dicembre: arrivano nuove dame, Daniela ci riprova

Nella puntata di giovedì 15 dicembre di Uomini e Donne vedremo che sarà data attenzione ad Armando Incarnato. Per il cavaliere, infatti, arriveranno delle nuove dame. Da un po’ non si parlava di lui in maniera diretta, ma adesso ci saranno delle novità.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federico N. continuerà ad essere tra due fuochi. Le sue corteggiatrici Carola e Alice cominceranno a scalpitare. Lavinia, invece, farà un’esterna che commuoverà tutti i presenti in studio.

Spoiler trono over Uomini e Donne 15 dicembre

Nel corso della puntata del 15 dicembre di Uomini e Donne si continuerà a parlare delle dinamiche inerenti il trono over. Dopo aver ampiamente dibattuto della faccenda che riguarda Riccardo e Gloria, si passerà ad un altro protagonista molto discusso del parterre. La persona che Maria De Filippi chiamerà in causa è Armando Incarnato. Nello specifico, vedremo che il cavaliere siederà al centro dello studio e avrà di fronte tre sedute.

Su di esse si accomoderanno tre nuove dame, le quali diranno di essere venute in trasmissione solo per conoscere il napoletano. Lui le lascerà parlare e, successivamente, dirà loro tutto quello che pensa. Le anticipazioni rivelano che il cavaliere deciderà di tenere due donne su tre. La terza, invece, verrà ringraziata e salutata e dovrà abbandonare lo studio della trasmissione.

Cosa accadrà al trono classico

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata del 15 dicembre di Uomini e Donne se ci sarà spazio si parlerà di Lavinia e di Federico. La prima ha deciso di portare in esterna Alessio Corvino. I due hanno dato luogo ad un’esterna molto bella. Nel momento in cui l’uscita verrà mandata in onda, tutti i presenti si mostreranno particolarmente commossi.

In merito a Federico N., invece, il ragazzo è uscito con Carola e i due si sono nuovamente baciati. Alice, invece, gli ha dato un due di picche non presentandosi. In studio, così, ci sarà un’aspra discussione, al termine della quale lui vorrà ballare proprio con Alice. Questo gesto farà innervosire Carola. Tornando al trono over, poi, ci sarà spazio anche per Daniela. La dama si relazionerà con Michele. I due intraprenderanno una conoscenza, ma è ancora troppo presto per dire se la cosa possa decollare oppure se si esaurirà in breve tempo come le precedenti conoscenze.