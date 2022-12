Cecilia Rodriguez è davvero incinta? La foto non mente affatto!

Ancora una volta siamo qui a parlare della presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha sempre ammesso di voler allargare la famiglia con Ignazio e di desiderare tanto un bambino.

In questi mesi sono circolate diverse volte voci su un suo possibile stato interessante ma questa volta lo scatto postato da Alessandro Rosica non mente. Andiamo a vedere insieme perchè

Cecilia e Ignazio pronti al grande passo

Cecilia ed Ignazio proprio di recente hanno parlato delle loro nozze durante l’intervista a Verissimo. I due futuri sposi hanno svelato qualche dettaglio in più in merito al giorno in cui diventeranno marito e moglie, in programma per ottobre 2023.

Dopo 5 anni è arrivato il momento ha dichiarato la sorella di Belen. La loro relazione è nata proprio sotto i riflettori grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo varie crisi superate, i due si sono detti pronti al grande passo e al momento non vedono l’ora. Per il momento c’è ancora mistero sulla location e sugli invitati ma sicuramente sarà una festa stupenda con Belen testimone.

Cecilia Rodriguez è davvero incinta? Lo scatto non mente

Come già detto in precedenza già diverse volte si è parlato di una presunta gravidanza della modella argentina. Gravidanza fino ad oggi smentita dato che ha svelato a tutti di avere problemi con l’alimentazione. Cecilia ha spiegato di essere intollerante al lattosio, motivo per cui spesso si è vista in alcune foto con l’addome gonfio.

Ma adesso ad accendere di nuovo il pettegolezzo ci ha pensato il grande Alessandro Rosica postando uno scatto di Cecu e una sua amica. Nella foto si vede la Rodriguez di profilo e in questo caso lo scatto non mente. Il pancino è molto evidente: voi non trovate?

Al momento non ci resta altro che attendere conferme dalla diretta interessata.