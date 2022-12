Oroscopo di oggi Giovedì 15 Dicembre 2022

Oroscopo oggi: previsione astrologica per il 15 dicembre 2022: Vergine – Mercurio, il tuo sovrano planetario, sta iniziando a far sentire la sua vivace presenza, e un’osservazione o un incontro casuale potrebbe darti la leva di cui hai bisogno per forzare nuovi punti all’ordine del giorno a casa e al lavoro

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)

Il rapporto della Luna con il tuo segno è un segnale forte che dovrai prestare molta attenzione a tutte le questioni di coppia e matrimoniali. È improbabile che i partner vengano ingannati con scuse, quindi potresti essere messo in difficoltà – finalmente. Prepara la tua storia!

TORO (21 aprile – 21 maggio)

Potreste sentirvi un po’ feriti o traditi, ma le stelle di oggi vi spingono a lasciarvi il passato alle spalle e ad andare avanti con le faccende pratiche. Non ha alcun senso rastrellare questioni che è meglio lasciar perdere. Inoltre, forse è il momento di essere gentile e lasciare che qualcun altro fuori dai guai.

GEMELLI (22 maggio – 21 giugno)

Una Luna vivace è una piacevole presenza nel tuo tema natale. Riducendo il tuo livello generale di irritabilità, potrebbe renderti molto più comprensivo con gli altri, sempre più capace di affascinare i partner, e quindi molto più di successo. Con gli amici dalla tua parte, una serie di ostacoli scompariranno presto, come per magia.

CANCRO (22 giugno – 23 luglio)

In modo strano e un po’ perverso, probabilmente ti stai godendo questo periodo. Il movimento di Marte attraverso regioni intense della tua carta fa emergere il tuo latente conservatorismo, la tua sensazione che molte cose è meglio lasciarle così come sono. E forse non è una brutta cosa.

LEONE (24 luglio – 23 agosto)

Presta tutta la dovuta cura e attenzione alle questioni finanziarie, soprattutto perché se qualcuno sta per perdere denaro o pagare troppo, sei tu! Dovresti anche assumere un atteggiamento pratico nei confronti degli accordi sociali e ignorare ciò che è francamente impossibile.

VERGINE (24 agosto – 23 settembre)

Mercurio, il tuo governatore planetario, sta cominciando a far sentire la sua vivace presenza, e un’osservazione o un incontro fortuito potrebbe darti la leva di cui hai bisogno per inserire nuovi punti nell’agenda a casa e a casa opera. Per prima cosa, devi fare un passo indietro e dare a qualcuno uno spazio extra per sistemarsi. Sai che ha senso!

BILANCIA (24 settembre – 23 ottobre)

L’attività planetaria sensibile fa emergere la tua fiducia. In particolare, ti rende sempre più sicuro delle tue idee, e ti dà la capacità poetica necessaria per esprimerti con successo. Questo da solo deve rendere il futuro degno di essere aspettato.

SCORPIONE (24 ottobre – 22 novembre)

Le dinamiche personali sono sempre più complesse, come ben sai. Altre persone sono state in grado di abbatterti in passato solo perché tu glielo hai permesso. Ora è sicuramente il momento giusto per prestare maggiore attenzione ai propri bisogni e aspirazioni e condurre una vita piena.

SAGITTARIO (23 novembre – 22 dicembre)

La Luna è destinata a farti pensare e farti capire che fisicamente, finanziariamente ed emotivamente, devi ridefinire il tuo centro di gravità. Per ora, tutto ciò che dovresti fare è pianificare. L’azione può essere rimandata a più tardi, anche se prima di quanto pensi!

CAPRICORNO (23 dicembre – 20 gennaio)

Il Sole e Marte sono ora in una relazione che significa molta intensità da parte tua. Sembra anche che tu stia soffrendo di un attacco di dubbio o di mancanza di fiducia. Il semplice rimedio è andare avanti con compiti pratici finché non ci riesci.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua situazione emotiva sembra sempre più vivace, ma tutto ruota attorno alle scelte che ti permetti di prendere. Al centro di tutti i tuoi sentimenti c’è la questione dell’impegno e la necessità di decidere se andare, restare o esitare!

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)

Gli allineamenti lunari di oggi possono concedervi una tregua temporanea da difficili scelte personali, e potreste trovare sollievo nell’affrontare questioni d’affari o semplicemente nell’andare alla ricerca di affari. Un consiglio però: assicurati di ottenere un buon rapporto qualità-prezzo.