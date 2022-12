Flavio Briatore ‘asfaltato’ da Selvaggia Lucarelli: “Ecco i prezzi del menù sovranista del Twiga”

Nelle scorse ore Flavio Briatore è stato nel mirino di Selvaggia Lucarelli per il menu del suo ristorante Twiga. Infatti, come ha definito la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli, i prezzi sono davvero altissimi

Flavio Briatore non ha bisogno di presentazioni: è uno degli imprenditori più famosi d’Italia. Da un lato, questo porta molti onori, ma dall’altro porta anche molti fardelli. Oltretutto quest’uomo è spesso al centro di polemiche legate ad alcune sue uscite o ai prezzi dei suoi ristoranti.

Vi ricordate come è entrato nella bufera mediatica per aver detto che la sua pizza era migliore di quella di un pizzaiolo napoletano, infangando la patria del cibo associato e sostenendo che nella città di Partenope il costo della pizza eguaglia i suoi benefici?

Insomma, Flavio Briatore è sempre riuscito a far parlare di sé in un modo o nell’altro. Molti non sopportano la sua ricchezza, ma dietro l’impero che ha costruito per se stesso c’è un talento per gli affari che molti potrebbero non possedere. Certo, a volte ha delle parole dure, ma tutto sommato rimane una figura iconica per il nostro Paese.

Iconica come Selvaggia Lucarelli. Da celebre giudice di “Ballando con le stelle“, la donna non ha esitato a esprimere le sue opinioni in modo pungente, e non solo nello show di Milly Carlucci. È quello che ha fatto su Instagram poche ore fa, definendo “sovranista” il menù di Briatore. Ma andiamo a vedere il prezzo effettivo di ogni singola portata.

Selvaggia Lucarelli fa trapelare su Instagram il prezzo del ristorante Twiga di Flavio Briatore: clamoroso schiaffo alla povertà

Di certo non c’è nulla di misterioso nel passare del tempo da Twiga, ma hai mai guardato il menu esatto, anche se solo per curiosità? Il prezzo conta davvero! Il prezzo medio per un antipasto di pesce è di circa 20/25 euro, il doppio rispetto ad altri locali, al Twiga e può arrivare a 50 euro se tutto va bene. Per non parlare di una tartare da 28 euro, in un sushi all you can eat, allo stesso prezzo se ne mangia non una ma… anche 100! Diresti che è la qualità a fare davvero la differenza.

In effetti, non c’è niente di sbagliato nel ragionamento, soprattutto considerando che andare su Twiga significa comunque essere consapevoli di dover tirare fuori il portafogli e sborsare un bel po’ di soldi. Tutto sommato, antipasti e primi piatti sono la parte più costosa del menu. I primi piatti sono solo leggermente più costosi di qualsiasi ristorante di pesce, ma ehi, ti piacerebbe unirti all’esperienza di Flavio Briatore?