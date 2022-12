Chiara Rabbi commenta l’ingresso al GF Vip del suo ex Davide Donadei: dura stoccata (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di apprendere, Davide Donadei è annoverato tra i futuri concorrenti del reality show. Il ragazzo dovrebbe varcare la soglia della porta rossa nel corso delle prossime puntate.

Dal momento in cui è stata diffusa tale notizia, sul web hanno cominciato a svilupparsi anche una serie di segnalazioni alquanto pesanti. In queste ore, però, è arrivata anche la replica della sua ex Chiara Rabbi. Vediamo cosa ha detto.

I fan curiosi di sapere la reazione di Chiara all’ingresso di Davide al GF Vip

Davide Donadei sarà un concorrente del GF Vip e Chiara Rabbi ha voluto lanciare una stoccata al suo ex. La giovane ha aperto sul suo profilo Instagram la box delle domande. Un utente le ha chiesto, in maniera velatamente generica, cosa pensa delle persone che, pur di avere successo nel mondo dello spettacolo, sono disposte a calpestare tutto e tutti, tradendo principi, amori e affetti.

Il riferimento a Davide è stato alquanto palese, anche se il suo nome non è mai stato fatto in maniera ufficiale. Questo, chiaramente, anche perché il GF Vip non ha ancora annunciato il suo ingresso in casa, pertanto, nessuno può parlare della faccenda sui social prima che la notizia venga divulgata da fonti ufficiali. Ad ogni modo, la Rabbi ha deciso di replicare in maniera altrettanto criptica, ma i fan hanno compreso perfettamente il significato delle sue parole.

La Rabbi lancia una stoccata a Donadei

Chiara Rabbi, infatti, ha risposto alla domanda su Davide al GF Vip con una canzone. Nello specifico, si tratta del brano intitolato “Non cambio mai”, cantato da Madman e Gemitaiz. La ragazza ha fatto accurata attenzione a scegliere le strofe della canzone con cui rispondere. Ebbene, il riferimento è stato lampante in quanto la giovane si è soffermata sul pezzo in cui si parla di essere dei venduti sottomessi.

Insomma, a quanto pare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non deve aver preso molto bene la notizia inerente la partecipazione di Davide al GF Vip. Si vocifera, infatti, che il ragazzo abbia deciso di lasciare Chiara proprio in quanto proiettato nel mondo della televisione. Il suo obiettivo sarebbe sempre stato quello di fare carriera in tale settore, mentre la Rabbi con la sua gelosia lo ostacolava nei suoi progetti di vita e obiettivi.