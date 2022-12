Uomini e donne, smascherata una dama del trono over: “Ha un altro fuori”

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che nei prossimi giorni assisteremo a dei grandi e clamorosi colpi di scena. Tutto si concentrerà su Cristina e sul presunto flirt che ha fuori dagli studi televisivi.

Cristina Tenuta smascherata a Ued

Cristina Tenuta è arrivata nel parterre di uomini e donne questa stagione. E’ bionda e ha 42 anni. Come in molti si ricorderanno la donna si è presentata nel parterre per conoscere Armando Incarnato e nonostante tra loro non abbia funzionato, ha continuato a sostenere di essere interessata esclusivamente a lui. Peccato che di recente sia stata avvistata a ballare con un uomo.

La segnalazione è stata riportata in studio e a smascherarla ci hanno pensato Tina e Gianni. I due opinionisti dopo aver sentito che la Tenuta è ancora interessata ad Armando non ci hanno visto più e ovviamente hanno dato ragione al cavaliere partenopeo, che non ha mai creduto nella sua buona fede.

Nel corso di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne che non sono ancora andate in onda su Canale 5, per la dama del trono over Cristina Tenuta è sceso un bell’uomo che ha chiesto di poterla corteggiare.

La dama di Ued beccata con un uomo in un locale

Fin qui nulla di strano se la 42enne non avesse dichiarato di essere ancora interessata ad Armando. Quest’ultimo si è infuriato e ha affermato di non aver mai sentito questo interesse nei suoi riguardi. A dargli ragione anche i due opinionisti che questa volta si trovano d’accordo con il cavaliere.

Infatti, i due pensano che Cristina arrivata a questo punto sia in trasmissione solo per visibilità. A prova di ciò, nei giorni successivi è spuntata sul web una segnalazione – con tanto di prove video – che mostrava la dama del trono over in un noto locale di Roma assieme a un uomo con cui sembrava molto intima.