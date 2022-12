Belen Rodriguez in dolce attesa di Stefano De Martino? Ecco la foto che incastra la modella

La compagna di De Martino nelle ultime ore è stata protagonista della televisione. Certe cose possono essere nascoste nel piccolo schermo, ma non su internet. Indaghiamo sui motivi per cui i sostenitori della showgirl credono che sia incinta

Belen Rodriguez è nota: è una delle showgirl più seguite della televisione italiana ed è apparsa nei programmi Mediaset più seguiti: da Amici di Maria De Filippi, dove ha conosciuto il fidanzato Stefano De Martino, fino a Tu sì que vales, a cui ha partecipato con grande successo.

Inoltre, a Le Iene, format che si è concluso proprio ieri, la showgirl ha scelto un bellissimo outfit. Tuttavia, l’outfit scelto per l’occasione potrebbe nascondere un dettaglio importante. Molti credono che Belen sarebbe incinta per i seguenti motivi.

Un terzo figlio in arrivo per Belen Rodriguez? Amedeo Venza ne è certo

Amedeo Venza è l’account di gossip Instagram più popolare, ha un vasto seguito disposto a sostenerlo e a riferire sui suoi avvistamenti. Quella di oggi è dedicata a Belen Rodriguez.

Dopo aver passato un po’ di tempo con Spinalbese e regalato Luna Marì a Luca, la donna è tornata con il conduttore di Stasera tutto è possibile e del Bar Stella, si sarebbe preparata ad avere un terzo figlio, secondo indiscrezioni trapelate. Questa volta suo padre sarebbe di nuovo Stefano De Martino, con il quale lei, dopo diversi tentativi, ora ha una narrazione coerente. Aspetta davvero?

Prima di oggi, sui suoi account social, Belen ha postato un video in cui indossava un bellissimo vestito che era sicuramente degno di nota. Scese le scale nel video. Per ora non c’è niente che non va, ma Amedeo Venza sceglie di postare nelle sue stories una foto che sembra avere una pancia sospetta. Sei intollerante al lattosio, hai la pancia gonfia o cosa?

Al momento, non lo sappiamo. Il re del gossip ha semplicemente scritto: “Mi avete segnalato questa immagine di Belen“, dopodiché ha lasciato che uno smile scioccato completasse l’aggiunta del suo racconto. Qual è la vera verità? Senza dubbio impareremo e scopriremo di più su questo nel tempo.