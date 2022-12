Loredana Lecciso, l’esibizione in diretta è un disastro: “ma nemmeno le parole sa?”

Loredana Lecciso nella giornata di ieri è stata ospite di Pierluigi Diaco. La show girl infatti è tornata in tv dove si è raccontata a cuore aperto, parlando sia del suo rapporto con i figli che con Al Bano. E proprio negli studi di Bella Ma, che c’è stato anche un siparietto molto simpatico con protagonista Alessio, uno dei giovani concorrenti del programma.

Il ragazzo nella puntata precedente ha avuto modo di conoscere la figlia di Loredana e Al Bano, Jasmine Carrisi e in diretta si è dichiarato con la Lecciso: “Mi presento, lei non mi conosce, sono il suo futuro genero“. Un’ammissione che ha lasciato senza parole sia il conduttore che la sua ospite. A parte questo, poi Loredana si è esibita con una sua canzone, e la performances è stata un totale disastro.

Loredana Lecciso: la performances è un disastro totale

Imbarazzo e gelo in studio, nel salotto di Bella Mà dove Loredana Lecciso si è raccontata ed esibita. La show girl dopo aver rivissuto in una clip gli anni della sua carriera, ha deciso di cantare. Un’esibizione drastica da dimenticare totalemente.

Infatti, oltre a non essere a tempo con la musica, nonostante fosse in playback, la compagna di Al Bano ha addirittura dimenticato le parole della canzone. Sui social si è scatenato l’inferno dato che ancora una volta la Lecciso ha dimostrato che la musica non fa per lei (secondo qualcuno).

Alessio si presenta come futuro genero dei Carrisi

Il siparietto simpatico tra Alessio e Loredana ha fatto il giro del web. Infatti, la Lecciso si è molto divertita per quanto accaduto, e prima di ufficializzare la “cosa” ha mandato un appello ad Albano in diretta:

“Allora facciamo le presentazioni con Al Bano, ti presento il nostro futuro genero. Aspetta, prima voglio tranquillizzarlo, è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto un attimo fa”, ha risposto ironicamente la Lecciso, rivolgendosi direttamente al compagno che probabilmente stava seguendo la trasmissione da casa.