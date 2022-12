Alfonso Signorini travolto dagli insulti, cacciato dal GF Vip? Ecco cosa è successo

In queste ore, Alfonso Signorini è stato letteralmente travolto dagli insulti degli haters sui social. Il conduttore del GF Vip ha deciso di concedersi una piccola pausa dal lavoro trascorrendo qualche giorno in montagna.

Come spesso accade, il presentatore ha voluto condividere con i suoi fan alcuni momenti salienti della sua vacanza, peccato però che è riuscito a guadagnarsi solo tantissimi insulti. Il giornalista è stato fortemente preso di mira, vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Dure critiche contro Alfonso Signorini

L’edizione di quest’anno del GF Vip sta generando molto clamore. Sono sempre di più i telespettatori che si stanno scagliando contro Alfonso Signorini per l’impronta che sta dando al reality show. Specie nell’ultimo periodo sono state prese delle decisioni reputate da molti alquanto discutibili. Una di esse è, sicuramente, quella di far tornare nella casa più spiata d’Italia Ginevra Lamborghini.

Non è mai capitato nella storia dei reality show che concorrenti squalificati potessero avere tutte queste opportunità nella trasmissione. Ad ogni modo, a destare clamore è stata anche la recente squalifica di Riccardo Fogli. Il cantante ha bestemmiato, tuttavia, nelle scorse settimane anche altri due concorrenti pare si siano resi protagonisti di frasi blasfeme, senza ottenere nessuna punizione. Ad ogni modo, tutti questi scivoloni stanno sollevando dei sospetti nei pubblico del programma.

Signorini via dal GF Vip? I pronostici del web

Al di sotto di una delle ultime foto su Instagram pubblicate da Alfonso Signorini, proprio quella in cui il conduttore del GF Vip si è immortalato in montagna, alcuni utenti hanno sollevato una questione. In molti, infatti, ritengono che il conduttore non sarà confermato il prossimo anno alla conduzione del reality show. Negli ultimi tempi, infatti, ha commesso troppi errori, pertanto, un utente dice che il GF Vip 8 può solo sognarlo.

Insomma, sono davvero in molti a chiedere che nel reality show venga apportata una grande novità in merito alla conduzione, ma sarà davvero così? Almeno per il momento, Alfonso continua a tenere le redini del programma senza molti problemi. Per quanto riguarda l’anno venturo, invece, è ancora troppo presto per fare dei pronostici o avanzare delle supposizioni. Non resta che attendere, dunque, per vedere se le previsioni di alcuni utenti del web si avvereranno, oppure se, ancora una volta, resteranno fini a se stesse.