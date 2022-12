Il Paradiso delle signore trama 19 dicembre: Marcello riconquista Ludovica?

Lunedì 19 dicembre ci sarà una nuova puntata con Il Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che il clima tra Gloria e Ezio sarà alquanto imbarazzante. Dopo il bacio che si sono scambiati, infatti, non sapranno come comportarsi.

Ad ogni modo, Colombo prenderà una decisione importante in merito al suo progetto lavorativo e la comunicherà sia a Vittorio sia a Veronica. Marcello, dal canto suo, si convincerò di essere in grado di riconquistare Ludovica, avrà ragione?

Ezio prende una decisione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 19 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio informerà Vittorio del fatto che sarà Gloria a finanziare il suo progetto lavorativo. La donna, invece, incontrerà Armando, tuttavia, sarà molto reticente nei suoi confronti. Nello specifico, infatti, non gli rivelerà di quanto accaduto con Ezio la scorsa notte. Ad ogni modo, il clima tra i due sarà davvero alquanto strano.

Ezio, intanto, informerà anche Veronica della decisione che ha preso. Malgrado la sua compagna sia contraria al fatto che l’uomo si faccia aiutare dalla sua ex, lui ha scelto di farsi finanziare proprio da Gloria. Veronica, chiaramente, non la prenderà affatto bene. Nel frattempo, Vittorio leverà l’anello nuziale dal dito dopo la scelta di Marta. Tale gesto, chiaramente, non passerà inosservato a Matilde.

Spoiler 19 dicembre: Marcello ci riprova con Ludovica

Marco e Stefania hanno, ormai, lasciato il Paradiso delle signore e, nella puntata del 19 dicembre vedremo che le persone a loro vicine faranno molta fatica ad abituarsi alla cosa. A sentire maggiormente la mancanza dei due sarà Irene. La ragazza, infatti, dovrà abituarsi a vivere senza la sua amica più cara. Alfredo noterà che la giovane sarà molto provata, pertanto, proverà in tutti i modi a starle accanto e a sollevarle il morale.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello sarà estremamente felice del ritorno al Paradiso di Ludovica. Il ragazzo è fermamente convinto che tra loro due ci sia ancora un sentimento forte. In virtù di questa convinzione farà il possibile per riuscire a riconquistarla. Riuscirà nel suo intento? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. Infine, Don Saverio sarà estremamente preoccupato in quanto noterà che Ezio non sia rientrato a casa, che il rapporto con Veronica sia drasticamente compromesso dopo la sua decisione?