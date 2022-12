Grande Fratello Vip anticipazioni, 3 nuovi ingressi: due ex fidanzati e play boy: chi sono

Continua la messa in onda del Grande Fratello Vip e dalle anticipazioni possiamo dire che ci saranno tanti colpi di scena nelle prossime settimane.

Il reality durerà fino ad aprile e come già stiamo vedendo sono previsti nuovi ingressi. Nei prossimi giorni altri tre concorrenti entreranno nel cast, si tratta di due ex fidanzati e di un play boy. Scopriamo insieme chi sono.

GFVip, nuovi ingressi nella Casa

Confermati da Gabriele Parpiglia, durante Casa Pipol, il giornalista ha fatto sapere che a breve ci saranno tre nuovi ingressi: Davide Donadei, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli (ex fidanzato della Murgia). Proprio Andrea (che di professione fa il calciatore), dovrebbe entrare nel corso della puntata che andrà in onda il prossimo lunedì sera. Questo agosto ha avuto un flirt con Nicole Murgia, anche lei prossimo ingresso.

Davide Donadei invece, entrerà al Grande Fratello Vip per mettere in “discussione” il fascino di Antonino Spinalbese beato tra le donne. Inoltre, pare che l’ex tronista abbia lasciato la giovane Chiara proprio per entrare nella casetta.

Nicole Murgia, oltre al flirt con Andrea Maestrelli, è famosa pure per aver fatto parte del gossip dell’estate che ha visto protagonisti Vittoria Deganello e Alessandro Murgia (calciatore, fratello di Nicole e padre della figlia che l’ex di Uomini e Donne porta in grembo). Quella di lunedì sarà sicuramente una puntata da non perdere dato che Alfonso Signorini si troverà a parlare di molte tematiche come sempre.

Anticipazioni GFVip

Come abbiamo visto nell’ultimo appuntamento è entrata anche Giaele De Donà che pare si sia avvicinata molto ad Antonino. Beh, lo scopo era proprio quello creare una sorta di triangolo amoroso con Oriana. Sicuramente, si parlerà anche di Attilio che dopo aver ricevuto la lettera di Mimma, è molto confuso ed amareggiato.

Infine, in tema di cuori, non mancheranno aggiornamenti anche su Micol ed Edoardo Tavassi che pare stanotte si siano lasciati andare alla passione…