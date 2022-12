Oroscopo 16 dicembre 2022: Ariete verso una decisione, Bilancia confusi

Le previsioni dell’oroscopo del 16 dicembre vedono i Vergine un po’ pensierosi. I Toro, invece, hanno la testa tra le nuvole, attenti a non commettere degli errori grossolani

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete in preda alle decisioni. Questo è un ottimo momento per cambiare radicalmente la vostra vita, in meglio chiaramente. Ci sono delle decisioni in arrivo molto importanti.

Toro. Siete un po’ troppo distratti in questo periodo e questo potrebbe portarvi a compiere degli errori. Cercate di non essere troppo selettivi e rigidi in ambito professionale, tutti possono sbagliare.

Gemelli. Oggi siete un po’ indecisi. L’Oroscopo del 16 dicembre vi annuncia che presto potreste trovarvi a vivere delle emozioni davvero inaspettate. Cercate di darvi da fare e non aspettate che siano gli altri a decidere per voi.

Cancro. Giornata piuttosto impegnativa. Soprattutto nel pomeriggio potrebbero accavallarsi tante cose da fare. In ogni caso, mantenete la calma e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Leone. Il modo migliore per cominciare una giornata è circondarsi dell’affetto e della vicinanza delle persone care. Grande intesa con i nati sotto i segni di fuoco. Non arrendetevi al primo ostacolo sul lavoro.

Vergine. In questo periodo potreste sentire molto la mancanza di una persona legata al vostro passato. Cercate di non lasciarvi incupire da pensieri negativi e guardate avanti con maggiore ottimismo.

Previsioni 16 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Soprattutto dal punto di vista sentimentale vi sentite un po’ confusi. Se siete vincolati ad una relazione da parecchio tempo, potreste sentire il bisogno di un cambiamento.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 16 dicembre invitano i nati sotto questo segno a mantenere la calma. Se avete la testa da un’altra parte, fermatevi un attimo e cercate di fare un po’ di ordine.

Sagittario. Giornata molto produttiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non siate troppo esigenti e adattatevi alle circostanze. Le stelle vi invitano a non perdere di vista i vostri obiettivi.

Capricorno. Se siete intenzionati a raggiungere un traguardo, sappiate che niente e nessuno potrà ostacolarvi. Ci sono delle ottime opportunità anche per quanto riguarda l’amore, siate audaci.

Acquario. Dovete essere un po’ più creativi e fantasiosi in amore, altrimenti c’è il rischio di lasciarsi travolgere dalla routine. Non perdete tempo in chiacchiere e andate dritti al sodo, questo sia in amore sia nel lavoro.

Pesci. Buon momento per concedersi un piccolo momento di relax. Cercate di andare oltre il vostro naso e allargate la vostra mente. Ricordate che si è sempre in tempo per cambiare idea.