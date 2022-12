Alessia Marcuzzi torna in TV: “Voglio proprio loro due!” In campo ex GfVip e Sanremo

Alessia Marcuzzi tornerà finalmente in televisione dopo una pausa. Ecco l’elenco dei partecipanti a Boomerissima

La conduttrice italiana, già apparsa all’Isola dei Famosi e in altri programmi Mediaset, è pronta a tornare. Dopo aver trascorso così tanto tempo lontano dal mondo dello spettacolo come conduttrice, la vedremo finalmente tornare al suo ruolo originario, che è pieno di gioia per lei e per i suoi follower.

Il 2022, infatti, non è stato particolarmente gioioso per la donna, visto che ha vissuto anche il divorzio da Paolo Calabresi Marconi. Non è nuova alle separazioni, ne ha già due difficili alle spalle: quella con Simone Inzaghi e quella con Francesco Facchinetti.

Dal punto di vista della professione, Boomerissima rappresenterà un nuovo inizio per Alessia, se non altro perché cambierà completamente la rete. Dopo aver passato gran parte della sua carriera in Mediaset, infatti, ha scelto la Rai.

Certo, comincerà sul secondo canale della televisione di Stato, ma siamo certi che Francesca Fagnani potrà presto sedersi sulla poltrona di Mara Venier, invece che solo come ospite. Nel frattempo, alcuni critici hanno criticato le sue scelte riguardo ai protagonisti che ha scelto di includere nel suo nuovo programma televisivo. Di chi si tratta?

Alessia Marcuzzi ha scelto: chi le starà accanto in Boomerissima?

La conduttrice di Boomerissima ha scelto chi la accompagnerà in questa spedizione. Una delle due partecipanti è stata scelta e ha vinto il Grande Fratello Vip, l’altra invece è la sorella di un concorrente squalificato e tornata di recente come ospite per far ‘folle’ Antonino Spinalbese. Hai capito bene? Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini saranno i due commentatori del programma Marcuzzi.

Li abbiamo già visti insieme all’Isola dei Famosi e non sono riusciti a impressionare il pubblico a casa come commentatori. Nonostante questo, Alessia li ha scelti e molti credono che questo sarà un clamoroso fallimento. Si sottometterà davvero a questo?

Né Elettra né Tommaso si godono questo periodo perché Elettra non è stata selezionata per Amadeus a Sanremo e Tommaso ha avuto poco successo su Discovery. Non ci resta che sederci e aspettare, come sempre.