Elisabetta Gregoraci e il compagno Giulio Fratini in pericolo? C”entra anche Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e il nuovo compagno Giulio Fratini sono, ormai, usciti allo scoperto da svariati mesi. La loro love story sembra andare avanti a gonfie vele, ma in queste ore sono state diffuse diverse notizie degne di nota che potrebbero compromettere la loro relazione.

Nello specifico, sul settimanale Oggi sono apparsi dei rumor secondo i quali pare che il rapporto tra Elisabetta e Giulio possa essere a repentaglio. Nella faccenda farebbe parte anche Flavio Briatore, ma non solo. Vediamo cosa è emerso.

Che ruolo ha Flavio Briatore nella possibile crisi tra Elisabetta e Giulio

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e il suo compagno Giulio Fratini potrebbe essere minato da alcuni accadimenti. Il giornalista Alberto Dandolo, infatti, ha svelato che tra i due potrebbe esserci di mezzo Flavio Briatore. Stando a quanto emerso, sembrerebbe proprio che il noto imprenditore non perda d’occhio un momento la sua ex. I due continuano ad essere legati da un profondo affetto e, naturalmente, da loro figlio Nathan Falco.

Si vocifera, infatti, che Briatore tenga sempre sotto controllo i movimenti della Gregoraci. Questo, dunque, potrebbe generare dei malumori nella coppia formata da Giulio ed Elissabetta? Staremo a vedere. questo, però, non sembra essere tutto. Alla corte della showgirl, infatti, pare ci sarebbero anche altri due spasimanti, i quali sembrerebbero essere interessati a lei. Scopriamo di chi si tratta.

La Gregoraci super corteggiata, Fratini trema

Le persone in questione, che nell’ultimo periodo starebbero facendo il filo ad Elisabetta Gregoraci sono due. la prima è il personal trainer con cui la showgirl è solita allenarsi quasi quotidianamente. Tra i due sembrerebbe essere nato un certo feeling che sta cominciando a generare qualche sospetto. La seconda persona, invece, è l’imprenditore finanziario Roberto Maretto. Anche lui pare sia disposto a tutto pur di avere un posto nella vita della Gregoraci.

Ad ogni modo, almeno per il momento, Elisabetta continua ad essere fidanzata con Giulio Fratini e i due sembrano essere molto innamorati. A breve, però, ci saranno le festività natalizie. Come si dividerà la donna tra tutti i suoi cari? Con chi deciderà di trascorrere gli ultimi giorni di festa di quest’anno? Al momento non ci sono ancora aggiornamenti in merito agli spostamenti della donna, tuttavia, non resta che attendere per scoprire come evolverà la faccenda.