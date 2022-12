Antonino Spinalbese, arriva la conferma: “Deve uscire dal GFVip”, quando sarà operato

A’ arrivata la conferma poco fa, nella casa del GFVip. Antonino Spinalbese quindi dovrà uscire per operarsi alla cisti che da tempo gli da problemi. La notizia era apparsa sui social già la scorsa settimana ma solo adesso ha avuto la conferma del giorno stabilito.

Infatti, proprio la scorsa settimana in molti si erano preoccupati pensando che lui e la Lamborghini non potessero incrociarsi, ma il GFVip ha fatto il possibile per fargli trascorrere qualche giorno assieme.

Antonino Spianalbese dovrà uscire dalla Casa

La scorsa notte proprio Spinalbese ha confermato questa indiscrezione svelando di dover uscire dalla Casa del GF Vip prima di Natale per l’operazione e togliere la cisti: “Devo fare l’operazione e uscirò…”. Con molta probabilità tornerà nella Casa prima di Natale per festeggiare insieme agli amici le festività e il Capodanno.

Una notizia come già detto in precedenza già circolata in rete la scorsa settimana. Spinalbese soffre da tempo per questo piccolo problema e quindi dovrà sottoporsi ad un operazione. Ovviamente c’è da dire che oltre i tre giorni di ricovero ne dovrà passare altri 5 di quarantena e poi si dovrà capire se dovrà fare medicazioni. Insomma, al momento è ancora tutto da capire.

Le stranezze di questo GFVip

E’ davvero una strana edizione questa del GFVip. Infatti, da casa in tanti non capiscono questa sorta di via vai dalla Casa di Cinecittà. Inoltre, c’è da dire che questo è stato anche il primo anno che i concorrenti all’interno della casa si siano beccati il Virus Covid 19.

Quello che ancora resta da capire invece è il motivo per cui Ginevra sia rientrata in casa, dopo la sua squalifica. Una decisione che va contro il regolamento. Anche se non è di nuovo una concorrente il fatto che sia rientrata come ospite ha fatto storcere il naso a molti. Lo stesso vale a dire anche per Charlie Gnocchi. Il cronista sportivo non piace è stato eliminato eppure è di nuovo lì.