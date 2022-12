Nikita Pelizon smascherata: ha sempre finto con Luca Onestini? Lui la mette spalle al muro

In queste ore c’è stato un confronto molto interessante tra Nikita Pelizon e Luca Onestini al GF Vip. Tra i due sembrava stesse per nascere una storia, tuttavia, d’improvviso la situazione si è parecchio raffreddata.

A far gelare tutto è stato soprattutto Luca, il quale ha ammesso di non viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della ragazza. Nelle ultime ore, però, è emersa una situazione del tutto differente da cui si evince che Nikita abbia preso in giro il coinquilino. Vediamo cosa è successo.

Duro scontro tra Nikita e Luca, lui la mette K.O.

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini nella casa del GF Vip sta vacillando sempre di più. I due hanno avuto un confronto molto importante in queste ore, da cui sono emerse delle verità inaspettate. La ragazza pare abbia ammesso di avere ancora i suoi abiti a casa del fidanzato. Questo, dunque, dimostra che la sua relazione non sia affatto conclusa. Malgrado questo, però, nella casa ha provato in tutti i modi a catturare l’attenzione dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Quest’ultimo, però, si è reso conto di tutto ed ha accusato la sua coinquilina di averlo solo preso in giro. Durante un momento di confronto, infatti, il ragazzo è stato estremamente duro e inflessibile nei riguardi della ragazza. Luca ha accusato Nikita di aver sempre finto con cui e di essersi studiata a tavolino da casa tutte le mosse da mettere a segno nel reality show.

La Pelizon ha mentito a tutti al GF Vip? Onestini furioso

Messa spalle al muro da Luca Onestini, Nikita Pelizon ha provato a difendersi dalle accuse. La ragazza è rimasta sempre calma e tranquilla, come suo solito fare anche durante le discussioni più accese. Luca, invece, è stato decisamente più viscerale, sta di fatto che non ha dato molto modo alla sua interlocutrice di spiegarsi. Ad ogni modo, le clip in questione stanno facendo il giro del web.

Anche l’influencer Deianira Marzano ha commentato la cosa ed ha dichiarato di essere davvero indignata per quanto stia accadendo. In un primo momento, molti telespettatori erano assolutamente schierati dalla parte della Pelizon, accusando Luca di averla solamente illusa. Alla luce di queste nuove dichiarazioni, però, sta emergendo una versione dei fatti completamente diversa. Probabilmente, anche Nikita ha “usato” Luca per creare qualche dinamica nella casa?