Salta la registrazione di Uomini e Donne, brutte notizie per i fan: ecco cosa è successo

Uomini e Donne sta per andare in pausa, cosa che solitamente accade in questo periodo. Prima del blocco, però, questa settimana ci sarebbe dovute essere una nuova registrazione, probabilmente quella della scelta di Federico Nicotera.

Qualcosa, però, è andato storto all’ultimo momento. La registrazione, infatti, è saltata, sta di fatto che nei prossimi giorni non è prevista alcuna sessione di riprese. Vediamo cosa è successo e quando si tornerà in studio per registrare nuovi appuntamenti.

Ecco perché salta la registrazione di Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne prevista per questa settimana è, purtroppo, saltata. A dare l’annuncio è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, che solitamente è sempre molto aggiornata su Uomini e Donne. Ad ogni modo, Maria De Filippi ha deciso di cancellare le riprese previste per questa settimana, facendo così slittare di un’altra settimana le registrazioni.

Al momento, non sono chiari i motivi di questa decisione. Molto probabilmente, in previsione delle festività natalizie, ci sono stati dei problemi con l’organizzazione tecnica del talk show pomeridiano. Ad ogni modo prima della pausa, che dovrebbe partire dal 22 dicembre in poi (Uomini e Donne, infatti, andrà in onda fino a mercoledì 21), dovrebbe esserci un ultima ripresa. Al momento, il giorno prestabilito è il 22 dicembre. Chiaramente, però, le cose potrebbero cambiare, pertanto, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Quando tornano le riprese del dating show

Nel frattempo, però, sempre sulla pagina Instagram sopracitata, è stato fatto un altro annuncio. Anche se la registrazione di Uomini e Donne di questa settimana è saltata, ci sarà modo di recuperare. Malgrado il programma si fermi con le messe in onda, infatti, le riprese dovrebbero proseguire anche nel periodo di festa. Attualmente, i giorni stabiliti in cui registrare son il 28 e il 29 dicembre.

In uno di questi tre appuntamenti, quasi certamente, dovrebbe avvenire la scelta di Federico Nicotera. Il ragazzo, rispetto ai suoi colleghi, è quello che si trova più avanti con le conoscenze delle sue corteggiatrici. Per tale ragione, è altamente probabile che il suo percorso stia per concludersi. Per vedere come andranno a finire le cose, però, bisognerà attendere il mese di gennaio. Uomini e Donne, infatti, dovrebbe tornare in onda a partire da lunedì 9 gennaio, ma per ulteriori aggiornamenti bisogna aspettare un altro po’ di tempo.