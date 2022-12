Il Paradiso delle signore anticipazioni 20 dicembre: Ludovica fa una scelta, Ezio sparito?

Le anticipazioni della puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne rivelano che Irene sarà molto provata per la mancanza di Stefania. Le persone a lei vicine, allora, faranno il possibile per tirarla su. Su di un altro versante, invece, vedremo che Marcello e Ludovica avranno un chiarimento.

Don Saverio, invece, rivelerà a Gemma un’informazione molto importante che riguarda Ezio. Quest’ultimo, dopo il bacio con Gloria, andrà un po’ nel pallone, pertanto, sarà necessario un chiarimento tra i due.

Ezio e Gloria generano sospetti al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 20 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Clara farà un discorso ad Alfredo. Nello specifico, la ragazza esorterà il suo interlocutore a stare molto vicino a Irene in quanto è davvero molto provata. Alfredo riuscirà a trovare le parole giuste per consolare la ragazza. Vittorio, dal canto suo, sarà in fermento per l’organizzazione della campagna pubblicitaria per il magazzino. Il direttore avrà un’idea. Il suo scopo sarà quello di coinvolgere una star del cinema per diventare il nuovo volto di punta.

Don Saverio, poi, rivelerà a Gemma la verità su Ezio. L’uomo avrebbe potuto fare ritorno a casa, ma questo non è accaduto. La ragazza rimarrà alquanto basita perché non era a conoscenza assolutamente di nulla. Colombo, intanto, sarà sempre più turbato per quanto accaduto qualche giorno prima con Gloria. Per tale ragione, tra i due sarà doveroso affrontare la questione.

Anticipazioni 20 dicembre: la scelta di Ludovica gela Marcello

Nella puntata del 20 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Gloria ed Ezio parleranno di quanto accaduto e decideranno quale linea di comportamento adoperare nel prossimo futuro. I due stanno cominciando a comportarsi in maniera sospetta, pertanto, potrebbero facilmente essere scoperti. Adesso che dovranno essere anche soci nel lavoro, le cose potrebbero complicarsi ancora di più.

Infine, nel corso della messa in onda del 20 dicembre ci sarà un momento dedicato anche a Marcello e Ludovica. Il ragazzo approfitterà del fatto che Ferdinando sarà assente, pertanto, deciderà di fare un passo in avanti nei confronti della Brancia. Barbieri è assolutamente convinto di poter riconquistare la giovane, ma si troverò a fare i conti con una verità del tutto inaspettata. Ludovica, infatti, gli farà u discorso che gelerà totalmente il suo interlocutore. Tra loro non ci sarà davvero più alcuna possibilità di tornare insieme?