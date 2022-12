Uomini e Donne spoiler 16 dicembre: Lavinia si sbilancia, pubblico commosso

Nella puntata di venerdì 16 dicembre di Uomini e Donne ci sarà il continuo della puntata terminata ieri. Si continuerà, quindi, a parlare del trono di Federico Nicotera. Il ragazzo uscito con Carola e i due si sono scambiati anche un nuovo bacio.

In studio, però, è scoppiata una polemica, di cui si continuerà a parlare anche nella messa in onda di oggi. Successivamente, poi, sarà la volta di Lavinia Mauro. La ragazza darà luogo ad un’esterna che commuoverà tutto il pubblico.

Federico fa una scelta e Carola va via dalla puntata di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 16 dicembre di Uomini e Donne rivelano che Federico Nicotera continuerà a discutere con Carola. Il ragazzo non ha molto apprezzato il fatto che la corteggiatrice sia molto presente sui social. Quest’oggi, poi, gli animi diventeranno ancora più inquieti. Il tronista, infatti, in questi giorni ha chiesto di vedere anche Alice. La ragazza, però, ha scelto di non presenziare in esterna.

Questo, chiaramente, ha fatto infuriare il tronista. Nella puntata, infatti, tra i due ci sarà un confronto piuttosto acceso. Al termine del dibattito, poi, la conduttrice chiederà al tronista con chi ha intenzione di ballare. Lui risponderà Alice, così i due si alzeranno e avranno modo di chiarirsi un po’. Carola non gradirà affatto questo comportamento, sta di fatto che lascerà lo studio piuttosto agitata.

Spoiler 16 dicembre: Lavinia spiazza tutti

Dopo aver parlato di Federico Nicotera, poi, si passerà direttamente a Lavinia Mauro. Di Federico D. non si parlerà affatto. In effetti il trono del ragazzo è ancora agli albori. Il giovane è dovuto ripartire daccapo in quanto le sue corteggiatrici sono andate via. Ad ogni modo, tornando a Lavinia, nella puntata del 16 dicembre di Uomini e Donne vedremo che la ragazza dirà di essere uscita con Alessio Corvino.

I due hanno trascorso una giornata molto bella, durante la quale lui ha fatto delle confessioni inaspettate. Alessio, infatti, ha esternato i suoi sentimenti alla tronista e tuti i presenti in studio rimarranno colpiti dalle sue parole. Anche la tronista è rimasta molto colpita, sta di fatto che ha deciso di non uscire con l’altro Alessio. L’esterna le aveva lasciato così un bel ricordo che non voleva che venisse offuscato dall’uscita con Campoli. In studio, chiaramente, si affronterà la faccenda con entrambi gli Alesio.