Cecilia Rodriguez, dopo le foto del “pancino” si mostra così: “Non ha saputo resistere”

Qual è lo stato di Cecilia Rodriguez: è davvero incinta come si vocifera sui social? Decide di tornare sui social dopo le presunte voci

I post di gossip e social su Cecilia Rodriguez sono quasi interamente dedicati alla sua presunta gravidanza, tutti sono ansiosi di sentire la conferma ufficiale da parte sua e del suo futuro marito, Ignazio Moser. Ormai è considerata una certezza, non una semplice teoria. L’inizio della storia è iniziato con il loro annuncio del matrimonio, che avrà luogo nel 2021.

Molti fan hanno ipotizzato che una dinamica simile si sarebbe verificata tra la sorella Belen e Stefano de Martino, all’altare con in braccio il figlio neonato Santiago. Da quel momento su Instagram e Twitter sono state condivise una serie di immagini che sono state accusate di avere uno stomaco sospetto.

Nulla di negativo, ma è un peccato che da quando la conosciamo, sia sempre apparsa in ottime condizioni e non abbia mai vissuto un periodo di “abbondanza non programmata”. Dov’è la verità? Anche il quarto figlio di Beatrice Valli sarà intollerante al lattosio, come disse Valli prima di rimanere incinta di nuovo, o arriverà presto un piccolo Moser? Il bambino della residenza Rodriguez somigliava a questo dopo che l’ultima immagine è stata rilasciata ieri pomeriggio.

Cecilia Rodriguez è costretta apparire sui social media dopo che sono state riportate le voci sulla presunta gravidanza

Cecilia Rodriguez è fuori Milano per un viaggio di lavoro con altri personaggi di spicco del mondo di internet. In questa occasione, è apparsa in un tubino nero che ancora una volta ha suscitato l’interesse morboso della popolazione di Internet. L’esperto di gossip Amedeo Venza mi ha mostrato una foto che gli era stata segnata in cui lo stomaco della giovane sembrava avere un aspetto sospetto nella foto.

Se la voce sulla sua gravidanza fosse vera, probabilmente non ha prestato attenzione al momento della foto che è stata scattata da un’altra persona presente all’evento. Tuttavia, ha deciso di tornare sulla piattaforma dopo un breve periodo su Tik Tok.

Non è stata in grado di resistere alla tendenza e invece ha seguito l’esempio. Ha eseguito la danza nella coreografia stile mercoledì Addams con totale disinvoltura nei numerosi video che sono online. In questo caso, è probabile che non si osservi un gonfiore che confermerebbe definitivamente le voci su un bambino in arrivo.