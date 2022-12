Ballando con le stelle, nuovo infortunio nel cast: non c’è pace per Milly

Questa edizione di Ballando con le stelle viene ricordate sicuramente come quella più sfortunata in assoluto. Dopo l’esclusione di Enrico Montesano, e i vari battibecchi tra Selvaggia Lucarelli, Carloyn Smith e Iva, questa volta a farla preoccupare è un secondo infortunio.

Già perchè nelle scorse ore, come raccontato dalla presentatrice, Gabriel Garko si è fatto male di nuovo. Non si sa cosa sia successo con precisione ma quello che sappiamo è che la conduttrice è molto preoccupata.

L’annuncio di Milly Carlucci

Con un lungo messaggio sui social, Milly Carlucci ha annunciato che l’attore di Zagarolo si è infortunato di nuovo a distanza di nemmeno un mese. Ecco le parole della conduttrice:

“Popolo di ballerini e popolo di tutti voi che amate Ballando con le Stelle. Questo programma è veramente un grande romanzo a capitoli. E i capitoli, però, non li controlliamo noi, succedono delle cose. Questa è una premessa per dire che ieri, proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa, purtroppo, come sapete, è una possibilità che è sempre in agguato per tutti quanti e chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono un po’ più vulnerabile.“

Gabriel Garko di nuovo infortunato: cosa succederà adesso?

La prossima puntata di Ballando con le stelle andrà in onda sabato 17 e al momento non si sa se Garbriel scenderà in pista. Quel che è certo è che il concorrente non vuole mollare e si è detto pronto ad andare avanti.

Milly, intanto, ha annunciato che una decisione definitiva verrà presa lunedì 19 dicembre, con la speranza che il concorrente per quella data si possa essere ripreso per poter affrontare la finale il 23 dicembre. Dall’altro lato sono in tanti ad essere preoccupati per Gabriel dato che l’attore purtroppo da settimane balla con un tutore. Cosa succederà?