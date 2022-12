Striscia la Notizia, Ezio Greggio assente stasera: cosa è successo

Tra pochi istanti partirà una nuovissima puntata del noto tg satirico di Canale 5 condotto al momento da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

A quanto pare però il primo sarà assente e a confermarlo è stato Davide Maggio poco fa sul suo portale. Chi prenderà dunque il suo posto? Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli e cosa è accaduto.

Ezio Greggio assente a Striscia la notizia questa sera

Ezio Greggio questa sera non sarà presente dietro il bancone di Striscia la Notizia accanto al suo amico Iacchetti. Il motivo di questa assenza è dovuta ad una indisposizione del conduttore. Non si tratta di Covid, dunque come qualcuno sicuramente avrà pensato.

Quello che però non sappiamo è che non si sa se si tratterà di un’assenza momentanea prevista solo per la puntata in questione o il conduttore sarà assente anche domani o nei prossimi giorni. Non essendoci ulteriori indicazioni però sicuramente non si tratterà di nulla di grave. Non ci resta altro al momento che augurargli una presta guarigione.

Da chi sarà sostituito il noto conduttore

Ovviamente il suo posto sarà preso da un altro collega che affiancherà Enzo Iacchetti. Si tratta di Enrico Beruschi. Quest’ultimo è nato nel 1941, ha iniziato la sua carriera televisiva a fine anni ’80. Dopo aver lavorato per circa 15 anni per la Galbusera, l’attore è sbarcato sul palco in veste di cabarettista diventando uno dei volti di punta del celebre programma Drive In.

Ma non solo cabaret alle spalle ha anche diverse esperienze al cinema e anche a Sanremo. Nel 1979 partecipò infatti alla kermesse con il brano Sarà un fiore, diventato un vero e proprio cult di quella edizione. Insomma, anche stasera, nonostante non è confermata la presenza di Greggio il divertimento è sicuramente assicurato.