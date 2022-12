GF Vip, Antonella imita Oriana, ma si denuda: Edoardo sbrocca e la lascia (VIDEO)

Nel corso della giornata di ieri, i concorrenti del GF Vip si sono cimentati nelle imitazioni reciproche. Ad Antonella Fiordelisi è toccato imitare Oriana Marzoli, ma la cosa non è finita molto bene.

Edoardo Donnamaria, infatti, non ha apprezzato per nulla il suo travestimento, reputandolo davvero troppo spinto e poco rispettoso. I due, così, hanno avuto una discussione particolarmente accesa, che è terminata con una decisione alquanto drastica da parte del volto di Forum.

L’imitazione di Antonella di Oriana finisce male al GF Vip

Al GF Vip è tempo di imitazioni. I concorrenti hanno ricevuto il comunicato secondo cui si sarebbero dovuti cimentare nell’imitare i rispettivi compagni d’avventura. Antonella Fiordelisi ha dovuto, e voluto, imitare Oriana Marzoli, ma la cosa ha preso una piega inaspettata. La ragazza, infatti, è partita dall’outfit ed ha deciso di indossare un reggiseno e un perizoma per andare in giro in tutta la casa.

A suo avviso, questo è il look tipico che p solita sfoggiare la coinquilina, pertanto, voleva essere fedele alla sua immagine. Edoardo, però, prima che la ragazza uscisse dalla camera da letto, ha notato il suo look e l’ha attaccata. Donnamaria l’ha esortata a coprirsi e a non comportarsi da “tro*a”. Antonella, allora, si è difesa dicendo che si trattasse solamente di un’imitazione. In seguito, però, ha deciso di indossare almeno un pantaloncino per coprire il lato b.

Edoardo sbotta e molla Antonella: storia al capolinea?

Nel momento in cui è uscita dalla camera, Antonella ha cominciato ad imitare Oriana, ma lo ha fatto in un modo che non è piaciuto a nessuno. In molti, infatti, non facevano altro che ripetere che la Marzoli non si comportasse affatto in quel modo. In ogni caso, dopo il momento di goliardia, misto ad imbarazzo, Edoardo si è sfogato con alcuni compagni d’avventura.

Il concorrente ha parlato con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ed ha detto di non voler stare con una ragazza come lei. Donnamaria ha pronunciato parole anche piuttosto forti, sta di fatto che ha ammesso di averci sempre visto male nei confronti di Antonella. Forse tutti gli altri inquilini che la ignorano e non la sopportano hanno sempre avuto ragione. Storia giunta al capolinea dunque? Ricordiamo che domani ci sarà una nuova puntata del GF Vip in cui sicuramente sarà affrontata anche questa delicata tematica. (Clicca qui per il video dell’imitazione)