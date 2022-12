Antonella Fiordelisi nel mirino dei social: questa volta il provvedimento è sicuro!

Ancora una volta Antonella Fiordelisi è finita nel mirino dei social. La modella salernitana nelle scorse ore, infatti, ha scatenato il caos e sono in tanti a chiedere provvedimenti verso di lei. Nel corso del siparietto andato in onda in queste ore, la fidanzata di Edoardo ha provocato la coppia degli Incorvassi, scatenando l’ira della rete.

Da giorni, la bella salernitana è sotto attacco sia per i suoi atteggiamenti che per alcune frasi utilizzate nella casa. Lei e il suo fidanzato Edoardo non stanno dando proprio un bell’esempio, dato che anche lui si è lasciato andare a degli scivoloni da censura. Insomma, andiamo a vedere adesso cosa è successo.

Antonella Fiordelisi nella bufera

Edoardo e Micol sono stati presi in giro da Antonella che li ha provocati. Vengo a dormire con te nel van e vediamo cosa dice Micol, ha detto la Fiordelisi. Questa la frase incriminata dal popolo web e messa sotto accusa.

Di conseguenza Edoardo è rimasto spiazzato dalle parole della coinquilina, trovandola di cattivo gusto. C”è da dire che non sono proprio dei tempi facilissimi per Antonella che ancora una volta se ne è uscita con parole poco carine nei confronti dei suoi amici.

Chiesti provvedimenti per Antonella

Inoltre, anche ieri sera ne ha combinata un’altra. La salernitana ha indossato una parrucca bionda e con abitini succinti ha imitato Oriana. Un siparietto che doveva essere divertente ma che è diventato volgare e ha fatto scatenare tutti i fan della Marzoli, nonchè anche Donnamaria.

Lei voleva uscire così!😨 per imitare Oriana! Lei non ascolta Edoardo e poco gli e ne frega di lui! Questo è! Un esaltata che da delle poco di buono alle altre!che altro c’è da dire!#GFvip #fuoriantonella #nikiters #INCORVASSI pic.twitter.com/q2xshDInXd — DeaNera 🇺🇦 Telecamere veritas! (@Loredana_Dana75) December 15, 2022



Antonella è andata vicino ad Antonino, dicendo vedi come “raccolgo bene le palle”, lasciandolo senza parole. Lo stesso anche Edoardo che si è arrabbiato molto con lei additandola anche con paroline non proprio carine. Insomma, lunedì ce ne saranno delle belle. Intanto, il web chiede provvedimenti immediata per l’ex di lenticchio che ormai ha perso davvero il controllo!