Isola dei famosi, pronti a sbarcare madre e figlio: chi sono

Mancano ancora molti mesi per l’inizio di una nuova stagione de l’Isola dei famosi ma già si parla di concorrenti e di cast. Sembra infatti che Ilary Blasi sia pronta al grande colpo quest’anno per cui sta facendo di tutto per avere chi vuole lei.

Isola dei famosi: il colpaccio della Blasi

Anche questa edizione, secondo alcune indiscrezioni, punta sulle coppie e tra queste è spuntata una madre e un figlio. “Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”.

E proprio parlando di madre e figlio e di coppie sembra che la produzione stia puntando su Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, ma anche Alez Belli e Delia Duran. Ma non è tutto, pare che in trattativa ci siano Samantha De Grenet con il figlio Brando. Ovviamente per ulteriori conferme bisognerà attendere ancora.

Brando ha festeggiato 17 anni lo scorso mese di ottobre. Lui è nato dalla relazione tra Samantha De Grenet e il marito Luca Barbato. Con quest’ultimo si è unita in matrimonio nel 2005, prima di lasciarsi l’anno successivo. Nel 2014 è tornata col coniuge e si sono sposati nuovamente nel 2015.

Quando inizia la prossima edizione de l’isola dei famosi?

E mentre si attende di sapere se Samantha De Grenet e suo figlio entreranno a far parte del reality, possiamo dire che tutta la macchina del programma è già in movimento da settimane.

Al momento Ilary è la sola conferma per questa edizione , infatti pare che l’inviato non sarà più Alvin. Al momento resta ancora da capire chi saranno gli opinionisti, anche il posto di Nicola Savino non è stato confermato. Non ci resta altro che attendere altri aggiornamenti.