Michelle Hunziker a cena con Tomaso Trussardi, ma non è come sembra: lei spiazza tutti (FOTO)

In questo periodo si è molto parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo ex Tomaso Trussardi. I due sono stati beccati in reciproca compagnia da svariati settimanali e molti sono stati i gossip a riguardo.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, è stata proprio la conduttrice a pubblicare un contenuto in compagnia dell’uomo. Al di sotto dell’immagine, però, la presentatrice ha scritto un commento che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo di cosa si tratta.

Michelle Hunziker spiazza con una foto con Tomaso Trussardi: come stanno le cose

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono davvero tornati insieme? Nell’ultimo periodo sembrava proprio che tra loro si fosse riaccesa una fiamma, ma le cose non stanno esattamente in questo modo. In queste ore, infatti, Michelle ha mostrato una foto in cui appare a cena insieme al suo ex. Prima che potesse essere beccata da dei paparazzi, i quali avrebbero potuto creare delle notizie sulla faccenda, la conduttrice ha giocato d’anticipo.

La Hunziker, infatti, ha pubblicato sul suo account di Instagram questo scatto, ma ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione. Nello specifico, infatti, la donna ha scritto che si sia trattato solamente di una piacevolissima cena tra ex. Con tale commento, quindi, la protagonista ha spento ogni tipo di pettegolezzo sulla faccenda. Le sue parole, però, hanno generato un po’ di perplessità.

L’amicizia tra due ex è possibile: Michelle e Tomaso ne sono una prova

Non è proprio usuale che due ex siano in così ottimi rapporti, al punto da concedersi anche una splendida cena insieme in ristoranti di un certo livello. Ad ogni modo, a quanto pare, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di chiudere pacificamente la loro relazione, pertanto, non sembrano alcun tipo di rancore e possono tranquillamente uscire a cena insieme e vedersi quando vogliono.

C’è da dire, inoltre, che nello stesso ristorante in cui si trovavano i due, c’era anche la figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti. La giovane, senza saperlo, ha prenotato nello stesso ristorante di sua madre. Le due donne, così, si sono trovate a cenare nello stesso posto separate solamente di qualche tavolo. Ad ogni modo, la cosa che conta per i gossip è che se in questo periodo molti giornali hanno immortalato Michelle e Tomaso insieme non è perché i due siano tornati insieme ma, semplicemente, perché si stanno continuando a frequentare in maniera del tutto amichevole.