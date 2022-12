Sabrina Salerno, l’abito in pizzo nero trasparente infiamma. I fan non si trattengono: Ti salterei addosso…”

Nonostante gli anni passino per tutti nessuno sembra davvero essersi reso conto che Sabrina Salerno abbia superato i 50 anni. La cantante è sempre bella come un tempo. A dimostrarlo anche il suo fisico che paragonato a quello di una ragazzina è identico.

La meravigliosa attrice e cantante infatti sta riuscendo sempre di più a mettersi in evidenza per tutte le sue straordinarie abilità nel mondo della rete, anche perché ormai il suo profilo di Instagram sta diventando davvero sempre più nota e popolare a tutti quanti. Insomma, anche le nuove generazioni apprezzano l’artista…

Sabrina Salerno, l’abito in pizzo regala emozioni hai fan

Ogni giorno, Sabrina posta scatti e video dove si mostra nel suo quotidiano. Li non mancano duri allenamenti che le permettono di avere il corpo che ha oggi. La Salerno è uno splendore e lo ha dimostrato anche poche ore fa indossando un abito lungo in pizzo dalle trasparenze da urlo.

Un vestito sexy ed elegante che rispecchia totalmente la sua persona. Come si può vedere anche dalla clip postata, Sabrina in questo abito è di una bellezza disarmante. Ovviamente, il pizzo lascia un senso di vedo non vedo e dall’inquadratura del suo lato B, si può vedere l’intimo. Una visione idilliaca per tutti i suoi fan…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Un successo senza tempo

Il suo fisico e il suo volto negli anni si sono perfezionati in maniera a dir poco leggendaria, considerando infatti come l’età stia aumentando anche per lei, ma nessuno sembra davvero rendersene conto. Sabrina Salerno è una vera e propria icona sexy.

Per questo motivo lei è un caso più unico che raro nella storia, anche perché in quest’ultimo periodo sta dimostrando sempre di più che i suoi 50 anni valgono a tutti gli effetti i venti di moltissime giovani influencer. Voi siete d’accordo?