Verissimo sospeso, Silvia Toffanin si ferma: ecco cosa è successo e quando tornerà in onda

Verissimo, programma di Silvia Toffanin è stato sospeso. La trasmissione si fermerà per tutto il periodo relativo alle feste natalizie. Si tratta di una decisione che ha lasciato un po’ spiazzati i telespettatori, dato che da un paio d’anni a questa parte questo non si verificava.

Da quando è scoppiata la pandemia, infatti, l’impegno di Silvia Toffanin con Verissimo è stato ancora più elevato rispetto al passato. La trasmissione è passata al doppio appuntamento, anche nei periodi di festa. Ad ogni modo, vediamo quando tornerà in onda e come.

Perché Verissimo è stato sospeso

Lo scorso fine settimana è stato l’ultimo in cui c’è stata una regolare programmazione di Verissimo, poiché dal prossimo il programma risulta essere sospeso. Silvia Toffanin si fermerà a partire dal prossimo sabato e domenica, fino a gennaio. La trasmissione, infatti, non andrà in onda nel periodo delle festività natalizie, proprio come capita di solito a Uomini e Donne e Amici, che anche subiranno delle variazioni tra poco.

Ad ogni modo, la notizia ha lasciato un po’ delusi i telespettatori, poiché la trasmissione negli ultimi anni non si era mai fermata. L’appuntamento con la Toffanin, raddoppiato anche alla con la puntata domenicale, era diventato fisso anche nei periodi di festa. Quest’anno, però, si è deciso di dare una piccola pausa a tutte le persone che lavorano al programma e, soprattutto, a Silvia. La conduttrice, infatti, potrà godersi qualche settimana di relax prima di tornare all’opera con il continuo della stagione e con tante interviste.

Cosa lo sostituirà e quando torna in onda Silvia Toffanin

In questo periodo, però, i telespettatori non saranno lasciati soli. Il sabato pomeriggio, infatti, continuerà ad andare in onda Verissimo, ma con delle puntate in replica. Nello specifico, andranno in onda le migliori interviste realizzate nell’ultimo periodo da Silvia Toffanin. La domenica, invece, non ci sarà nessun appuntamento con il talk show, sta di fatto che verrà lasciato spazio ai film natalizi.

Per questa domenica, ad esempio, è prevista la messa in onda del film intitolato “Ti va di ballare?”, che vede come protagonista Antonio Banderas. La regolare programmazione di Verissimo dovrebbe partire da gennaio, molto probabilmente dal week-end del 14 e 15 gennaio. Resta confermato il doppio appuntamento anche nel 2023. Inoltre, la puntata del sabato, che in questo periodo è stata anticipata alle 14:10 a causa dei Mondiali di Calcio, tornerà ad essere prevista al solito orario, alle 16:30 circa.