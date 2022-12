Oroscopo 17 dicembre 2022: Toro impazienti, Scorpione un po’ delusi

Secondo l’oroscopo del 17 dicembre, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere più risoluti, i Sagittario vivono alti e bassi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ agitati. Ci sono stati dei malumori in amore e adesso è giunto il tempo di fare un po’ di chiarezza. In certi casi bisogna prendere in mano la propria vita e ripartire da zero.

Toro. Se state lavorando ad un progetto nuovo potreste mostrarvi particolarmente impazienti. L’oroscopo del 17 dicembre vi invita a non volere tutto e subito, ma a lasciare che le cose facciano il loro corso.

Gemelli. Oggi siete abbastanza confusi. In amore ci sono delle novità in arrivo, e per molti di voi potrebbero essere già arrivate. Tuttavia, le cose potrebbero non essere esattamente come le avevate immaginate. Attenti a ciò che desiderate.

Cancro. Giornata piuttosto movimentata. Oggi ci sono davvero tante cose da fare e potreste essere particolarmente stanchi. Provate a mettervi nei panni delle persone per capire davvero cosa provano.

Leone. Se una persona vi ha deluso, non esitate a parlarle e a spiegarle il vostro punto di vista. Ricordate che i rapporti non vengono rovinati dagli errori, ma dai silenzi.

Vergine. In amore dovete essere un po’ più decisi. In certi casi o si è dentro o si è fuori. Le mezze misure non portano da nessuna parte. Non siate troppo severi nel giudicare i comportamenti altrui.

Previsioni 17 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete amanti delle sorprese, soprattutto quelle indesiderate. Cercate di riflettere un po’ di più prima di prendere delle decisioni frettolose, soprattutto per quanto riguarda il vostro futuro.

Scorpione. Qualcosa o qualcuno potrebbe avervi un po’ deluso. Cercate di essere più onesti e di non tenervi tutto dentro. In amore è importante prendere l’iniziativa in certi casi, altrimenti c’è il rischio di diventare monotoni.

Sagittario. Giornata di alti e bassi dal punto di vista dell’umore secondo l’oroscopo del 17 dicembre. Siete persone molto lunatiche e volubili, queste sono caratteristiche tipiche del vostro segno. L’influenza della Luna in questi giorni acuirà ancora di più questi aspetti.

Capricorno. Tra oggi e domani potrebbero arrivare delle novità in arrivo. Siete un po’ in affanno, forse ci sono troppe cose da fare. Giornata molto proficua dal punto di vista professionale.

Acquario. Le stelle sono incerte. Ci sono delle faccende in sospeso che fareste bene a prendere in considerazione. Non siate troppo severi con voi stessi, tutti possono commettere degli errori.

Pesci. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere. La cosa migliore da fare in questi casi è fermarsi ad ascoltare il cuore. Lui sicuramente saprà indicarvi la direzione giusta da seguire.