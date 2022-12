Il Paradiso delle signore spoiler 21 dicembre: Irene trova una lettera

Nella puntata del 21 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Irene comincerà a guardare Alfredo con occhi diversi. Il ragazzo si sta mostrando davvero particolarmente affettuoso nei suoi confronti e lei sta apprezzando il suo modo di fare.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Matilde e Vittorio saranno sempre più vicini. I due si avvicineranno non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Marcello, dal canto suo, non si arrende con Ludovica.

Vittorio e Matilde si avvicinano al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 21 dicembre del Paradiso delle signore Adelaide comincerà a fare delle domande a Matilde per cercare di capire in che rapporti sia con Vittorio. Nel frattempo, la donna e Conti decideranno di partire insieme per incontrare la Martinelli. Il loro obiettivo, chiaramente, è quello di proporle di posare per la nuova campagna del grande magazzino. Questa esperienza, però, spingerà i due a legarsi sempre di più, non soltanto per quanto concerne la sfera professionale, ma anche quella sentimentale.

In merito a Marcello, invece, il ragazzo non sarà affatto propenso a rinunciare a Ludovica. Malgrado la ragazza gli abbia fatto capire di aver voltato pagina, Barbieri si mostrerà sempre più intenzionato ad andare avanti nella sua missione di riconquistarla. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Spoiler 21 dicembre: sorpresa per Irene

Tra Veronica ed Ezio ci sarà sempre un clima piuttosto teso. Gemma, però, spingerà la donna ad essere un po’ più tollerante nei confronti dell’uomo. La dama, così deciderà di seguire il consiglio di sua figlia e si mostrerà un po’ più propensa a venire in contro ad Esio. Alfredo e Irene saranno sempre più vicini. Il ragazzo si sta molto occupando della Cipriani, in quanto la vede profondamente turbata per la partenza di Stefania.

Il suo atteggiamento e la sua vicinanza spingerà la giovane a guardare con occhi diversi il ragazzo. Ad ogni modo, nel corso della puntata de 21 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà un colpo di scena. La venere, infatti, si dedicherà alle faccende domestiche. Mentre sarà in procinto di rifare il letto che apparteneva a Stefania noterà una lettera. Si tratta di un regalo che la sua amica le ha lasciato prima di partire. Al suo interno ci sarà un biglietto aereo per l’America a nome di Irene.