Andrea Montovoli e il dramma della sorella: richiesta di aiuto immediato al Governo

Andrea Montovoli è più riconosciuto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip 4. L’attore ha postato un messaggio sui social che descrive il dramma che sta vivendo la sorella.

Andrea Montovoli, originario di Bologna, ha avuto un periodo di grande popolarità dal 2008-2018. È apparso in film, programmi televisivi e ha partecipato a tre concorsi di realtà. RIS Ha scritto anche i seguenti romanzi: “Il mondo dei delitti” e “L’ispettore Coliandro”.

Tuttavia, molti lo hanno riconosciuto attraverso Ballando con le stelle. Ha partecipato alla quinta stagione, che ha debuttato nel 2019. Nel 2012 ha partecipato al reality show Isola dei Famosi, nel 2018 è apparsa nel cast di “Beijing Express” e due anni dopo in “Grande Fratello Vip”. Da tempo l’ex ballerino di Rai 1 non appare in televisione: nel 2021 pubblica il suo primo romanzo, intitolato ‘Io non sono grigio’, edito da Mondadori. Oggi, la sua reputazione è stata offuscata da una notizia tutt’altro che positiva.

La tragedia della sorella di Andrea Montovoli

Montovoli ha documentato con i suoi seguaci la tragedia della sorella Anita. La ragazza, che ha la seguente descrizione su Instagram: “Mi piace viaggiare e vivere temporaneamente in Perù” è rimasta intrappolata nel Paese. Cosa sta succedendo? Dopo l’elezione, Castillo ha tentato di sciogliere il parlamento, ma i suoi ex colleghi gli hanno impedito di farlo, questo lo ha effettivamente rimosso dal potere.

Sono in corso violente proteste da parte della popolazione che chiede il rilascio di Castillo, l’attuale amministrazione sta usando la violenza per reprimere questo. Per affrontare la questione è stato dichiarato lo stato di emergenza, che ha imposto il coprifuoco e ha limitato severamente gli spostamenti. I turisti non possono tornare nelle loro case, poiché gli aeroporti sono chiusi.

L’ex gieffino ha condiviso un post della sorella che ha evidenziato l’estremo disagio che la popolazione peruviana e i turisti vivono nella zona. Andrea Montovoli ha chiesto un intervento immediato del governo, ha contattato vari ministri, tra cui il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri.

Dopo aver ricevuto numerosi messaggi da parte di persone preoccupate, Arianna Montovoli ha rassicurato i suoi follower su Instagram che stava “bene”, nonostante fosse “bloccata”. D’ora in poi ci sarà il coprifuoco dalle 20:00 alle 4:00, durante il quale chiunque sarà trovato fuori casa sarà soggetto ad arresto. La speranza di tutti è che le proteste finiscano e ai turisti venga data la possibilità di tornare a casa visto lo stato di totale instabilità politica ed economica che sta vivendo il Perù.