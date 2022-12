Ida Platano, fan preoccupati per il suo occhio nero. Parla lei “Un dolore atroce, ho…”

Nel corso di una diretta di ieri pomeriggio, Ida Platano ha fatto preoccupare e non poco i suoi fan. L’ex dama del trono over, che ha lasciato il programma per viversi la sua storia con Alessandro si è mostrata in diretta con un occhio nero.

Il dettaglio non è sfuggito ai suoi follower sempre attenti ad ogni suo spostamento. A distanza di meno di 24 ore ecco che la stessa parrucchiera bresciana ha spiegato cosa le è successo.

Ida Platano spiega perchè si ritrova con un occhio nero

Ida Platano poco fa ha raccontato cosa le è successo e il motivo per cui si ritrova con un occhio nero. Ieri a nessuno è apparso indifferente l’occhio dell’ex dama socchiuso e un pò gonfio. In primis, la 40enne ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lei mettendo in chiaro che nessuno l’ha presa a pugni ma si è trattato solo di un’incidente.

Quello che è successo può accadere a chiunque, infatti, ha ammesso che è andata a sbattere contro uno spigolo. Fortunatamente non è successo nulla di grave anche perchè se lo spigolo avesse preso proprio l’interno dell’occhio le conseguenze sarebbero state molto peggiori. Insomma, con un pò di pomata tra qualche giorno tutto andrà via

I progetti di Ida e Alessandro

Insomma, l’occhio della bella ex dama di Uomini e donne ha fatto molto preoccupare anche se c’è da dire che non è accaduto nulla di grave. Ida in questo momento è fuori dal parterre e si sta vivendo la sua bellissima storia con il cavaliere salernitano.

Entrambi sono molto innamorati e insieme hanno raccontato di avere grandi progetti, tra cui un figlio. Alessandro vorrebbe tanto una femminuccia come del resto anche Ida che ha già un maschietto. I due si divideranno le festività tra Brescia e Salerno e sicuramente attraverso storie e foto daranno aggiornamenti.