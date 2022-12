Anticipazioni Verissimo, colpaccio della Toffanin: chi ha strappato alla Venier

Anche questo week end va in onda un nuovo appuntamento con Silvia Toffanin. Come sempre nel suo salotto sia sabato che domenica vanno in onda due appuntamenti davvero da non perdere con tanti ospiti e storie da raccontare.

Tra questi troviamo Romina Power, insieme alle figlie Cristel e Romina Jr. Un’ospitata al quanto strana in quanto la cantante italoamericana da tempo non è più negli studi della Venier. E’ davvero guerra allora tra le due?

Silvia Toffanin ospita a Verissimo Romina Power e le figlie

Romina Power e le sue due figlie saranno ospiti nel salotto di Verissimo sabato 17 dicembre. Un appuntamento da non perdere dato che le tre racconteranno e rivivranno i loro bei momenti trascorsi assieme. Oltre a parlare della loro vita professionale, sicuramente sveleranno anche alcuni dettagli inediti della loro vita privata.

La Power , al momento pare sia ancora single, mentre per la giovane Carrisi finalmente si sono aperte le porte dell’amore. A gonfie vele va anche il matrimonio tra Cristel e suo marito Davor. Insomma, tutte e tre insieme sicuramente lasceranno il segno a Canale 5.

Appena si è saputo che Silvia Toffanin nel suo salotto avrebbe ospitato Romina e le sue figlie in rete subito si è scatenato il caos. Infatti, di solito l’ex moglie di Al Bano, almeno come abbiamo visto negli ultimi anni è sempre apparsa in Rai, o meglio nel salotto di Mara Venier.

A Domenica In, la cantante era ospite fissa, come del resto anche Romina Carrisi da Serena Bortone. Insomma, questo cambio di rotta ha fatto storcere il naso a molti e subito ha acceso il pettegolezzo. Tempo fa si è parlato di una discussione tra Mara e Romina, a seguito dell’intervista di Loredana Lecciso nel suo studio. In quella occasione la Power ha mandato una diffida alla cara amica e da quel giorno il silenzio totale. Insomma, questa presenza a Mediaset oggi confermerebbe così le voci di rottura tra le due…