GF Vip, Antonella ed Edoardo si lasciano: la reazione del papà della Fiordelisi (FOTO)

Nella casa del GF Vip c’è stato un clamoroso colpo di scena. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, infatti, hanno deciso di lasciarsi. In realtà, a prendere questa decisione è stato il volto di Forum, il quale è rimasto alquanto deluso da un comportamento della sua fidanzata.

La notizia ha fatto il giro del web in men che non si dica e, chiaramente, è giunta anche all’orecchio della famiglia dei due protagonisti. Soprattutto Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, è intervenuto per dire quello che pensa.

Il commento di Stefano Fiordelisi alla separazione di Edoardo e Antonella

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria pare si siano lasciati. Nella casa del GF Vip, infatti, ci sono state delle pesanti discussioni nelle ultime ore, che hanno spinto i due ad allontanarsi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’imitazione che Antonella ha fatto di Oriana, la quale è sfociata nella volgarità secondo molti. Edoardo, dunque, dopo questo comportamento ha capito di non volere al suo fianco una ragazza come Antonella.

Sul web in molti hanno cominciato a commentare l'accaduto e, la maggior parte degli utenti, pare sia d'accordo con la scelta del volto di Forum. Sulla faccenda è intervenuto anche il papà della ragazza. Stefano Fiordelisi, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha fatto capire di essere venuto a conoscenza di quanto accaduto. In seguito ha detto di non poter fare a meno di augurarsi che i due prendano la decisione giusta per entrambi.

Nuovo bullismo al GF Vip? Le accuse del papà di Antonella

Secondo il punto di vista del papà di Antonella, se lei ed Edoardo si sono resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra nella casa del GF Vip farebbero bene ad interrompere questa storia. Dopo aver espresso il suo punto di vista a riguardo, poi, Stefano si è soffermato su di un’altra questione che sta riguardando sua figlia. Nello specifico, ci ha tenuto a riportare alla luce alcune frasi molto gravi pronunciate da Ginevra Lamborghini.

Come se non bastasse la squalifica per il caso Marco Bellavia, infatti, l’ereditiera pare sia tornata a comportarsi in modo improprio. Ad Oriana e Giaele, con cui ha legato molto in questi giorni, ha detto di organizzare una bella “guerra” contro Antonella. Tutte coalizzate contro di lei saranno sicuramente in grado di asfaltarla, una volta per tutte. Tali termini sono stati accostati da Stefano e da molti spettatori al bullismo.