Teresa Cilia porta ancora la fede, ma il motivo è sorprendente: ecco perché (FOTO)

In queste ore, Teresa Cilia ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha fatto un chiarimento doveroso in merito alla sua fede. Come tutti i fan sapranno, il matrimonio con Salvatore Di Carlo è giunto al termine in maniera definitiva da un po’ di tempo.

Teresa, però, sta continuando ad indossare il suo anello nuziale, cosa che ha generato non poche polemiche e perplessità. La giovane, allora, ha voluto dare una spiegazione dei motivi celati dietro questa scelta, e ciò che ha rivelato è davvero sorprendente.

Teresa Cilia fa una confessione sulla sua fede nuziale

Malgrado il matrimonio con Salvatore Di Carlo sia giunto al termine, Teresa Cilia sta continuando ad indossare la fede. La cosa non è passata inosservata agli utenti del web, sta di fatto che in molti hanno cominciato a farle delle domande a riguardo. L’ex tronista di Uomini e Donne, allora, ha deciso di fare un po’ di chiarezza. La protagonista ha mostrato meglio l’anello ed ha confermato che, effettivamente, si tratta di quello nuziale.

Ad ogni modo, dato che non aveva voglia né di venderlo né di tenerlo conservato senza un motivo, ha voluto farlo suo. A tal proposito, lo ha portato da un orafo per farlo modificare e trasformarlo in un rosario. Attualmente, infatti, l’anello non è liscio in superficie, ma presenta le tipiche puntellature del rosario. Si tratta di una decisione alquanto bizzarra che, tuttavia, la giovane ha voluto spiegare.

L’ex tronista di UeD motiva la sua scelta e svela come sta

Nei video in cui ha fatto chiarezza sulla faccenda, Teresa Cilia ha svelato di aver cambiato mano alla fede e di averla spostata a destra. In questo modo, continuerà a conservare il ricordo del matrimonio, che comunque è stato un passo importante nella sua vita, tuttavia, ha trasformato l’oggetto simbolo dell’evento in qualcosa di assolutamente suo ed esclusivo. La protagonista ha ammesso che si tratta di una scelta un po’ insolita, che non tutti potrebbero condividere.

Lei, però, ha voluto agire in questo modo, pertanto, non darà alcun peso ad eventuali critiche o pareri discordanti. Successivamente, poi, Teresa ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan spiegando di stare bene. In molti, infatti, stanno continuando a scriverle chiedendole come stia dopo tutto quello che ha vissuto. Ebbene, la Cilia ha ammesso di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, pertanto, ha ripreso in mano la sua vita e sta alla grande.