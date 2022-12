Uomini e donne oggi, il destino di Gloria già segnato da un dettaglio: l’avete notato?

Da poco è terminata una nuova puntata di Uomini e donne, precisamente l’ultima della settimana. Ancora una volta protagonista Riccardo e Gloria che proprio ieri si sono seduti al centro studio per chiudere la loro frequentazione. Gloria è apparsa molto delusa dalla scelta di Guarnieri anche perchè da parte sua c’era una reale interesse.

Proprio come è accaduto con altre dama, Guarnieri ha illuso la donna anche se lui continua a dire che non è vero. Un dettaglio però hanno notato in tanti sulla dama e sembrerebbe che proprio avrebbe scritto già il suo destino.

Uomini e donne, il destino di Gloria già segnato?

Come sempre tra coloro che seguono Uomini e donne c’è qualcuno sempre attendo alle dinamiche del programma e alle presenze nel parterre. Tra questi c’è qualcuno che ha notato un dettaglio su Gloria confermano che il suo destino è già scritto da un particolare. Quale? La dama è seduta al posto di Ida Platano e vicina a Gemma Galgani. Per i più spiritosi quindi anche lei non possibilità con Riccardo. Sarà davvero così?

Intanto, le anticipazioni ci fanno sapere che proprio Riccardo, dopo essersi reso conto di aver sbagliato ancora una volta, si è recato sotto casa di Gloria con la speranza che quest’ultima poteva perdonarlo. Purtroppo, per lui non è andata bene: la dama non ha aperto nemmeno la porta di casa per salutarlo.

Le previsione degli utenti che seguono Ued

Riccardo Guarnieri fino ad oggi, oltre che Ida non ha mai portato a termine nessuna storia. C’è da dire però che anche con la Platano non è mai stato chiaro motivo per cui ad oggi non stanno assieme.

Tutti credono che il cavaliere amasse davvero la parrucchiera ma il suo orgoglio non gli ha permesso di guardare oltre. Intanto, mentre Ida ha voltato pagina e si sta vivendo la sua storia con Alessandro, il bel pugliese sembra ancora molto confuso, motivo per cui secondo gli utenti anche quest’anno rimarrà solo e sconsolato.