Uomini e Donne spoiler 19 dicembre: Gloria bidona Riccardo, sfuriata di Maria

Lunedì 19 dicembre 2022 andrà in onda la terzultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Il talk show condotto da Maria De Filippi, infatti, andrà in onda fino a mercoledì 21 dicembre, per poi concedersi la consueta pausa natalizia.

Nella puntata in questione assisteremo all’inizio di una nuova registrazione. Al centro dell’attenzione ci saranno, nuovamente, Gloria e Riccardo. Stavolta, però, la dama darà luogo ad un colpo di scena, ma non solo. Vediamo tutto quello che accadrà.

Riccardo riceve due di picche da Gloria a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 19 dicembre di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione sarà chiamato nuovamente Riccardo Guarnieri. Il cavaliere racconterà di aver ricercato Gloria. Nello specifico, l’uomo si è presentato sotto casa di lei con il nipote, ma lei si è rifiutata di incontrarlo. La donna ha dichiarato di avere già degli impegni, pertanto, ha bidonato il cavaliere.

Anche in questa puntata Pinuccia sarà assente. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare proprio che la dama non tornerà più nel parterre. Dopo il duro scontro con Maria De Filippi e il finto svenimento, censurato in fase di messa in onda, la dama non farà più parte del parterre del trono over. Passando ad un’altra esponente, poi, Gemma Galgani si relazionerà con un nuovo cavaliere.

Spoiler 19 dicembre: Maria contro Mario

La persona che catturerà l’attenzione di Gemma è Alessandro, un uomo di 52 anni, molto più giovane di lei. Questa cosa, chiaramente, non potrà fare a meno di sollevare un bel po’ di polemiche in studio. Successivamente, poi, nella puntata del 19 dicembre di Uomini e Donne, vedremo che ci sarà spazio anche per Mario, ex corteggiatore di Gemma. Lui, in una precedente puntata, si era scusato con la dama per il modo in cui l’aveva trattata.

A tal riguardo, in studio verrà tirato in ballo l’argomento e Mario verrà condannato per aver fatto delle scuse troppo plateali, anche attraverso i social. Il cavaliere sarà accusato di essere in studio solo per visibilità. Inoltre, Mario racconterà di essere uscito anche con una nuova dama, ma tra loro non c’è stata attrazione. Maria De Filippi, allora, perderà un po’ le staffe contro di lui e lo esorterà a riflettere se sia il caso di restare in studio oppure no. Con la sua solita aplomb gli farà capire di non essere il benvenuto.