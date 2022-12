Benedetta Rossi e Marco annunciano l’evento: “Accadrà nella nostra casa”

Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili si stanno preparando a qualcosa di nuovo e mai visto prima. Nelle loro storie su Instagram, hanno condiviso un’allettante anteprima

Il Natale si avvicina e chi può essere più emozionato di Benedetta Rossi per questo? La food blogger più popolare ha recentemente pubblicato il suo ultimo libro, che aumenta il numero di titoli associati al suo nome. Come Csaba della Zorza, ha deciso di inserire sempre più natura e risparmio in cucina ea casa, visto il momento storico unico e delicato che stiamo vivendo.

Anche se la celebrazione non è ancora avvenuta, i festeggiamenti sono già emersi ed è tempo di iniziare a preparare i vari menu e le decorazioni. Ad assisterla in tutte le sue imprese e viaggi c’è sempre il marito Marco.

I due sono inseparabili e ora legati in una catena coerente che ha avuto un enorme successo. Per la prima volta avranno un ruolo in qualcosa che non è mai stato fatto prima e hanno condiviso sui social i primi dettagli di come e dove tutto si svolgerà.

Benedetta Rossi e Marco annunciano l’evento: si svolgerà nella loro residenza.

La costante nei tanti video di Benedetta Rossi che spopolano in rete è il suo scenario casalingo, questo è parte integrante di tutte le sue ricette. Ha sempre voluto che fosse la componente principale dei suoi video, piuttosto che uno studio televisivo: le avrebbe dato il concetto di finzione e non è quello che intendeva trasmettere. Nello specifico, l’evento a cui domani parteciperà si svolgerà proprio a casa sua.

Hanno costruito un vero e proprio set nel soggiorno e nella cucina della loro residenza che verrà utilizzato per girare tutte le immagini che verranno viste. Si tratta di una diretta che avviene in tempo reale e viene trasmessa sul canale YouTube del cuoco, la conduttrice svelerà un semplice e veloce menu del cenone di Natale per la sera della Vigilia di Natale.

Continuerai a dare la priorità al risparmio di tempo e denaro, motivo per cui non passeremo l’intera giornata a preparare il cibo. Ancora una volta, i due non utilizzeranno la stessa troupe o lo stesso scenario. Presente come sempre anche il loro cane, che ha curato la preparazione e l’organizzazione degli strumenti e degli esperimenti.