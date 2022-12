Sanremo giovani, ecco i sei vincitori. E’ giallo sul brano di Madame, perchè ha cambiato titolo?

Manca sempre meno alla nuovissima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha messo in moto già la sua macchina e ieri sera sono stati annunciati i nomi dei sei big giovani che saliranno sul palco dell Ariston. Una serata presentata da Amadeus e Gianni Morandi che con professionalità ed emozione hanno dato via al karmesse.

Presenti tutti e 22 i Big a far scattare la polemica il brano di Madame. Il motivo riguarda il titolo, l’artista ha presentato la canzone Puttana all’inizio ma ieri ha detto un altro nome. Perchè?

Chi ha vinto Sanremo Giovani

Ieri sera si è concluso Sanremo Giovani con la vittoria di Gianmaria. L’artista ha conquistato tutti con la sua voce e il suo testo ma assieme a lui anche altri 5 hanno passato il turno. Gli altri cinque sono Shari, Colla Zio, Sethu, Will e OLLY. Amadeus e Gianni Morandi hanno aperto la serata con un ricordo di Sinisa Mihajlovic, al quale hanno dedicato la puntata.

“Per noi e per milioni di persone oggi è una giornata triste per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un amico, un grande uomo, un campione, un allenatore, una grande persona, ha detto Amadeus . Dedichiamo questa serata a lui, che ha sempre puntato sui giovani”. Insomma, tanta emozione e tante lacrime per un campione che purtroppo non c’è più.

Giallo sul brano di Madame “Puttana”

La canzone di Madame avrebbe dovuto intitolarsi «Puttana», come confermato nell’intervista che l’artista ha concesso alla Lettura in edicola domenica. Però, al momento dell’annuncio sul palco, Madame ha detto: «Il bene nel male».Tutti hanno notato questo particolare e ovviamente si sono chiesti il perchè. Chi ha deciso di cambiare il titolo? Madame stessa? O qualcuno l’ha obbligata a farlo per poter salire sul palco? Si volevano evitare polemiche?

I vertici Rai hanno imposto la scelta? I motivi al momento non si conoscono, e su tale questione c’è ancora silenzio. Nessuna conferma e tanto meno nessuna smentita, ma possiamo dire che il dubbio resta. Come da tradizione, il Festival di Sanremo ancor prima di cominciare ha la sua prima polemica.