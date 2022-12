Uomini e donne, tutti pazzi per la “reggia” di Alessio Corvino: sembra davvero un castello ( Video)

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di uomini e donne e quando si è parlato della tronista Lavinia e di Alessio gli occhi erano puntati solo ed esclusivamente sulla sua villa.

Tutti infatti sui social hanno notato la bellezza della sua casa e di conseguenza la sua posizione adagiata. Voi l’avete vista?

Alessio porta Lavinia a casa sua a Caserta

La conoscenza tra Lavinia e Alessio sta diventando sempre più profonda, motivo per cui oggi Corvino ha deciso di portare la tronista a casa sua a Caserta. La ragazza appena arrivata davanti ala sua dimora è rimasta a bocca aperta, anche perchè lui l’aveva sminuita qualche minuto prima.

“Abbandona il tuo castello e vieni a trovarmi nella mia reggia”, questo è l’invito del corteggiatore che lascia un biglietto con il romantico messaggio a Lavinia subito fuori dagli studi di Uomini e Donne. Il tour della casa non poteva andare meglio, la tronista è rimasta piacevolmente colpita da tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Alessio apre le porte di casa sua e anche il suo cuore alla tronista

Alessio ha fatto accomodare Lavinia sul divano nel suo salone e li si sono concessi qualche minuto di relax. Come si può vedere la casa è tutto in stile classico tra il beige e il bianco. Un salone immenso con al centro un divano in pelle avorio.

Qui i due si sono lasciati andare ad una lunga chiacchierata guardando assieme un album di fotografie del giovane da piccolo. Un tuffo nel passato che ha fatto emozionare Lavinia sorpresa da tutto. Qui Alessio ha parlato della morte del suo papà, venuto a mancare per via di un tumore.

“Quando avevo 17 anni a mio padre è stato diagnosticato un tumore. I miei c’erano poco perché andavano a Roma per fare le terapie. Dieci mesi dopo mio padre non ce l’ha fatta. La mia vita era cambiata. Ho perso un punto di riferimento, più di una padre. Questo mi ha creato scudi e fragilità. Ho iniziato. Nascondere le mie fragilità”