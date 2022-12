Ballando con le stelle, la prima finale si mette male: “a rischio tutto”

Stasera su Rai 1 va in onda la prima finale di Ballando con le stelle. Milly Carlucci quest’anno ha dovuto affrontare diversi problemi tra cui i due infortuni di Garko e le varie polemiche sia su Iva Zanicchi e che su Enrico Montesano.

Intanto, la finale si avvicina e stasera va in onda la prima. Anche in questo caso, per la conduttrice non fila tutto liscio, infatti, poco fa ha ricevuto l’ennesima brutta notizia.

Milly Carlucci costretta a cambiare tutti a poche ore da Ballando con le stelle

Alla vigilia della penultima puntata di Ballando con le stelle, purtroppo, salta la partecipazione di Francesca Chillemi, chiamata da Milly Carlucci in veste di ballerina per una notte. L’attrice, di recente protagonista su Canale 5 di Viola come il Mare, non potrà partecipare domani allo show del sabato sera di Rai 1 perché è risultata positiva al Covid.

Ancora una volta, la conduttrice del noto talent si è trovata in difficoltà, ma sembra aver già trovato un piano B. Al posto dell’attrice è stata chiamata Valeria Fabrizi, che con la Chillemi condivide la scena in Che Dio ci Aiuti.

La Fabrizi si appresta dunque a tornare in pista, dopo che lo scorso anno l’abbiamo vista in pista, insieme a parte del cast de Il Paradiso delle Signore, per un ricco tesoretto nella puntata di Ballando.

Nuovo infortunio per Gabriel Garko

Non meno serie sono le condizioni di Gabriel Garko. Nelle scorse ore Milly ha fatto sapere che l’attore è stato vittima di un nuovo infortunio, dopo che alcune settimane fa si è rotto il braccio.

La Carlucci con un annuncio su Ig ha fatto sapere che al momento ha molto dolore, e Garko si sta dimostrando davvero combattivo e che farà di tutto per scendere in pista questa sera, anche perché la sua presenza sarà determinante per provarsi a giocare la vittoria la prossima settimana. Nella puntata di sabato le coppie che hanno già avuto accesso alla finalissima potranno solo ottenere punti aggiuntivi per la finale vera e propria che come detto si disputerà venerdì 23 dicembre.