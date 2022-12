Amici, sospese tutte le registrazioni: brutte notizie per i fan del talent

Brutte notizie per i fan di Amici e di Maria De Filippi. Con l’arrivo delle festività natalizie, molti programmi sono soggetti allo stop e tra questi anche il talent di Canale 5.

Per qualche settimana, quindi, gli spettatori e appassionati del programma dovranno fare a meno delle nuove puntate sia di domenica pomeriggio sia nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà.

Amici: il 18 dicembre va in onda l’ultima puntata

Stando alle ultime indiscrezioni, l’ultima puntata di Amici, prima della pausa natalizia andrà in onda il 18 ottobre. Alle 14:00 in punto, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento del suo seguitissimo talent show, dove si svolgeranno le ultime sfide per i cantanti e ballerini.

Tuttavia, le anticipazioni di questa ultima puntata dell’anno, rivelano che non ci sarà nessuna nuova eliminazione. Infatti, i ragazzi potranno portare avanti la loro corsa al serale, trascorrendo di conseguenza un Natale sereno e tranquillo.

Sospese tutte le registrazioni del talent

Possiamo confermare dunque, che al momento, le registrazioni di Amici 2022 risultano sospese: il talent show non andrà in onda per qualche settimana su Canale 5 in vista del consueto stop natalizio e, di conseguenza, non ci saranno neppure le nuove riprese. L’appuntamento con Amici riprenderà direttamente a gennaio 2023, quando ci saranno le nuove registrazioni e la nuova messa in onda nella fascia del pomeriggio domenicale della rete ammiraglia Mediaset.

Per quanto riguarda, invece, la striscia del daytime pomeridiano su Canale 5, l’appuntamento con Amici 2022 andrà avanti fino al 23 dicembre ma con un nuovo orario. Il 22 e 23 dicembre 2022 sarà anticipata alle 14:45 e andrà avanti fino alle 15:15 circa. Mentre dal 26 sarà completamente sospesa fino a gennaio 2023. Insomma, una lunga pausa che permetterà i ragazzi di riposarsi e di godersi le loro meritate vacanze. Intanto, non ci resta altro che attendere la messa in onda di oggi e di domani.