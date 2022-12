Conoscete il nuovo fidanzato di Katia Riccarielli? Sembra un ragazzino

Archiviato da anni ormai il suo matrimonio con Pippo Baudo, e la love storie con Josè Carrerares, la cantante sembra aver ritrovato l’amore.

Da settimane circola questo pettegolezzo sull’artista e pare che si sia innamorata di un ragazzo molto più giovane di lei. Il misterioso uomo si chiamerebbe Renato e lo avrebbe conosciuto in Puglia, e a confermare il flirt anche l’amica Carmen Russo.

Chi è il nuovo amore di Katia Ricciarelli?

Purtroppo, non si sa molto sul nuovo amore di Katia Riccarielli. Quello che sappiamo è che l’uomo è molto più giovane di lei, e sappiamo anche che si sono conosciuti in Puglia durante una vacanza della cantante.

Sulla sua vita sentimentale dopo aver archiviato le due storie precedenti, ovvero quella con Baudo e con Carreras, su di lei si sa davvero molto poco. Chissà se durante le festività natalizie i due usciranno allo scoperto…. Insomma, il gossip sull’artista è tornato ad accendersi sopratutto dopo la sua disastrosa partecipazione al GF Vip.

La cantante di nuovo alla ribalta

Lunedì sera Katia Ricciarelli ha preso parte alla diretta del Grande Fratello Vip. La cantante si è esibita in puntata insieme a Francesca Cipriani e suo marito. Come tutti sanno, l’artista doveva prendere parte al matrimonio dei due cantando l’Ave Maria. Alcune indiscrezioni hanno parlato di un due di picche all’improvviso dovuto a motivi sconosciuti. O meglio pare che la tenore non volesse stare al centro dei media.

Katia però ha dimostrato in diretta davanti a tutti che quelle erano solo cattive voci e che il suo improvviso no è stato dovuto a motivi personali. La sua esibizione ha comunque fatto discutere, la Ricciarelli ha stonato e non ha preso una nota! Infatti, sia in rete che nella Casa del GFVip si è scatenato il caos. Tutti hanno deriso la cantante…