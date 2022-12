Oroscopo 19 dicembre 2022: Cancro verso una novità, Capricorno più flessibili

Secondo l’oroscopo del 19 dicembre i Vergine potrebbero trovare delle nuove occasioni dal punto di vista sentimentale. I Capricorno sono un po’ troppo rigidi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano a concentrarvi un po’ di più sul lavoro. Spesso siete stati distratti nei giorni precedenti. Se fino a questo momento vi è andata bene, pero, cercate di non approfittarne e rimediate il prima possibile.

Toro. Siete tra due fuochi e questo potrebbe cominciare a stancare un po’. Se avete più situazioni in ballo, forse è il caso di darsi da fare per trovare una soluzione e mettere le cose a posto. Pensate a quello che desiderate davvero.

Gemelli. Se dovesse presentarsi sul vostro cammino un’occasione molto importante che, tuttavia, vi costringerebbe a fare delle rinunce, come reagireste? L’Oroscopo del 19 dicembre vi invita a fare un calcolo dei pro e die contro.

Cancro. Novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Meglio non essere troppo litigiosi. Una ventata di aria fresca potrebbe cambiare radicalmente il vostro umore, quindi, cercate di essere pronti a vivere nuove esperienze.

Leone. Ci sono delle situazioni da affrontare. Non potete rimandare sempre, in certi casi è necessario prendere di petto certe cose. Non siate troppo indecisi, specie in amore. Le persone che vi circondano vogliono determinazione.

Vergine. Solitamente detestate essere al centro dell’attenzione. Buon momento per le nuove conoscenze, specie se siete single da molto tempo. Chi è alla ricerca di un’avventura potrebbe essere facilmente accontentato.

Previsioni da Bilancia a Pesci 19 dicembre

Bilancia. Nella vita è importante pensare ai doveri, tuttavia, in certi casi è necessario anche lasciarsi andare un po’ di più. Concedetevi qualche sfizio e non pensate solamente alle faccende lavorative o burocratiche.

Scorpione. Siete tra quei segni che difficilmente cambiano idea nel momento in cui si trovano a fare i conti con la realtà. Cercate di mettere da parte le fantasie in questo momento e osate affinché i vostri desideri si realizzino.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 19 dicembre vi esortano ad essere un po’ meno selettivi in amore. Se siete single, cercate di aprirvi a nuove esperienze e avventure, anche se apparentemente potrebbero sembrare lontane dal vostro modo di essere.

Capricorno. Spesso tendete ad essere molto rigidi dinanzi le situazioni che non siete in grado di capire o gestire. Ricordate, però, che nella vita non si può avere il controllo su tutto, quindi, cercate di prestare più attenzione.

Acquario. Nel lavoro siete precisi e meticolosi, e questo vi sarà riconosciuto. In questo periodo vi sentite particolarmente appagati. Non siate troppo indecisi in amore, meglio seguire il vostro cuore e non pensare ad altro.

Pesci. Nell’ambito professionale potrebbe nascere qualche piccolo intoppo, tuttavia, nulla che non possa risolversi nel giro di poco tempo con una bella chiacchierata. Non tenetevi le cose dentro e cercate di osare il più possibile.