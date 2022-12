Barbara D’Urso, alla festa mezza nuda: autoreggenti in vista e minigonna inguinale. Piovono insulti (FOTO)

E’ stata per Barbara D’Urso sicuramente quella di ieri una serata divertente e con tanta allegria. Ovviamente, però appena postate le foto e video del Pop star party, la conduttrice di Pomeriggio 5 è stata sommersa da critiche ed insulti. Ricordiamo che la presentatrice ha più di sessant’anni ma grazie al tanto sport e alla corretta alimentazione, riesce ad avere un fisico da urlo

Fisico che di certo non nasconde e che alla prima occasione mette ben in vista. E’ quello che ha fatto anche ieri al party dedicato alle pop star dove si è presentata vestita da Freddy Mercuri.

Barbara D’Urso si traveste da Freddy Mercuri

Fossi in te mi vergognerei ha scritto qualcuno guardando le foto di Barbarella in versione Freddy Mercuri. La conduttrice si è presentata alla festa con una minigonna in pelle inguinale dagli spacchi vertiginosi.

Infatti, qualcuno ha addirittura pensato che sotto non avesse manco le mutande, e non ha perso occasione per insultarla. Sopra una mini maglietta bianca che ovviamente mette in risalto il suo bellissimo seno. Un look decisamente particolare e che ha lasciato a bocca aperta in tanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Fisico da urlo e gambe ben in vista: la conduttrice uno schianto

A far scalpore un suo scatto seduta sul divano a gambe aperte. Infatti, la gonna già essendo mini ha messo tutto in vista. Uno stacco di coscia da paura, che sembra proprio quello di una ventenne. Barbara è stupenda con i baffi e parrucca eppure qualcuno non ha saputo cogliere la sua ironia.

Cosa c’è di strano nel presentarsi ocsì ad una festa? Leggendo i messaggi alcuni haters l’hanno praticamente massacrata, scrivendole che è imbarazzante, o che deve vergognarsi. Parole molto offensive che purtroppo Barbara è ben abituata a leggere. Infatti, come sempre risponde con un bellissimo sorriso. E voi come la trovate?