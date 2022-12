Luca Onestini smentisce una concorrente del GfVip 7: “È meglio per te se sto zitto!”

Luca Onestini grida e smentisce un concorrente: “Non parlo per difenderti!” La vippona è agitata e cerca di spostare la conversazione

Luca Onestini ha una profonda conoscenza del sistema del Grande Fratello Vip. Inoltre, ha vissuto nella casa in precedenza, così come suo fratello, ha tentato la popolarità anche in Spagna attraverso il reality. Luca una volta trovò l’amore nella residenza più sorvegliata d’Italia. Era molto coinvolto e profondamente innamorato di Soleil Sorge, nella puntata ha scoperto un presunto tradimento.

Il dissidio mai avvenuto con Sorge ha portato i due a prendere strade diverse. Dopo aver convissuto con Ivana Mrazova per diversi mesi, si è reso conto di provare simpatia per la modella, e i due, una volta terminato lo show, hanno formalmente instaurato una relazione che si è conclusa dopo qualche anno.

Nonostante il trauma di Nikita, è sempre stato chiaro: vuole seguire serenamente la sua strada. La donna però riconosce di non comprendere alcune azioni di Luca tanto da non considerarla una semplice conoscente. All’undicesimo confronto, Onestini, stanco delle lamentele di Nikita, ha svelato un segreto che ha fatto tremare la vippona.

Luca Onestini smentisce Nikita Pelizon: ammette di aver parlato male di una vippona

Nel cortile, Luca e Nikita hanno cominciato a litigare. Onestini non ammette che qualcuno gli dia una lista di cose da fare e da non fare con altre persone. Riconosce di desiderare la sua libertà e di non poter più tenere il passo con gli umori imprevedibili della donna che un giorno si comporta come la sua fidanzata e il giorno dopo chiede di trattenere per evitare un affetto non corrisposto.

Onestini è accusato di essere stato ingannato perché ha accettato di non essere affettuoso con gli altri vipponi pur di non far star male Nikita. I due hanno iniziato a litigare ieri sera e questa mattina il litigio continua. Ancora più agitato Onestini afferma falsamente che il concorrente sta mentendo.

Si incontrano in piscina, Luca ricomincia a sottolineare la sua posizione: non capisce perché la donna le abbia scritto un biglietto invitandolo a vivere senza freni e godersi il momento, ma poi ha preteso di più. A farlo infuriare è il metodo di Nikita per ottenere le cannucce: lei tenta di attirare la sua attenzione affermando: “Vogliamo discutere di Sarah?” Cosa hai detto appena sono entrato un mese fa?”.

Nikita rimane in silenzio e afferma semplicemente che apprezza di più la donna ora che la conosce meglio. Lo sguardo di Luca però manca di immaginazione. Sembra che Nikita avesse un’opinione particolarmente negativa di Altobello.