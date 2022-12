Ida Platano e Alessandro, con loro c’è Riccardo Guarnieri: il meme spopola sui social

Il meme su Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri sarà la cosa più divertente che vedrete oggi: garantito!

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ha continuato a crescere. Sono inseparabili: tra Brescia, Salerno e Mezzogiorno. I loro account sui social media sono una vera e propria cornucopia di espressioni e canzoni dedicate l’una all’altra. Inoltre, la loro prima apparizione nel salotto di Uomini e Donne dopo la loro decisione ha davvero dimostrato la loro gioia e il loro amore reciproco.

Tuttavia, molti sui social credono ancora che la signora siciliana sia ancora in qualche modo ‘tormentata’ da Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, invece, continua a fare nuove amicizie senza una conclusione positiva.

L’incontro finale con Gloria Nicoletti è stato il peggiore di tutti, inoltre, sembra avere un forte rapporto con la bella Cristina. Tuttavia, il popolo di Internet non vuole abbandonare di nuovo il concetto di loro insieme. L’ultimo meme condiviso sui social in queste ore dimostra ancora una volta quanto internet sia meraviglioso e capace di grandi cose.

Ida, Alessandro e Riccardo sono i soggetti di un meme umoristico su Instagram

Riccardo Guarnieri mostra ancora segni di angoscia per Ida Platano e il suo racconto. Quando la donna e Vicinanza sono arrivati ​​in studio, emozionati e innamorati, ha manifestato qualche titubanza. Non era nemmeno in grado di guardarla direttamente ed era estremamente teso in loro presenza.

Gli abitanti del web credono ancora che una conclusione felice sia possibile, ma si divertono anche a deridere la loro relazione travagliata. Il meme più popolare in queste ore è qualcosa di estremamente divertente e, non a caso, è diventato popolare rapidamente.

uominiL’immagine in questione ha documentato Riccardo da giovane partecipe di uno scenario che si sarebbe svolto oggi. Sarebbe stato il terzo incomodo che avrebbe sminuito il loro viaggio romantico, forse nei paesi caldi all’inizio della loro storia d’amore.

Questo periodo è notevole per la preminenza del cavaliere pugliese sia negli uomini che nelle donne, sono state trovate anche foto del suo io più giovane. Cosa ne pensi, ci sono possibilità di recupero per Platano o meme, o sono destinati a rimanere così per sempre?