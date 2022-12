Katia Ricciarelli, che botta: la soprano cade dal palco e gela tutti (VIDEO)

Katia Ricciarelli cade dal palco dopo una sua esibizione a Latiano

Possiamo dire che di certo non è un bel periodo per Katia Ricciarelli che non ne combina una. Dopo le immagini diventate virali in rete in cui si esibisce al Grande Fratello Vip, in una maniera disastrosa ecco che si è inceppata in un’altra occasione.

Come riporta Biccy.it, ieri sera l’ex vippona si è esibita al teatro di Latiano al Gran Galà della musica, in Puglia. Dopo la sua performance Katia è stata omaggiata del premio alla carriera. Fin qui tutto bene, ma durante la premiazione la Ricciarelli ha fatto qualche passo e poi è caduta all’indietro.

Una botta esagerata che ovviamente ha fatto preoccupare tutto il pubblico presente in teatro. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, e la soprano non pare abbia riportato gravi conseguenze. Sarà finito il periodo nero?

Vi regalo questa perla della grande soprano al teatro del mio paese pic.twitter.com/4i7r5NDST8 — Paola. (@Iperborea_) December 17, 2022

La disastrosa performances della cantante

Come già detto in precedenza, lo scorso 3 dicembre lo stesso non ha fatto una grandissima figura. La sua esibizione al GFVip è diventata virale in rete ma anche nella Casa in tanti si sono lasciati andare a qualche battutina.

Katia infatti è stata invitata da Signorini assieme a Francesca Cipriani e suo marito per esibirsi anche davanti ai gieffini. Beh, doveva essere un omaggio ai neo sposi dopo che non si era potuta presentare alle loro nozze, per cantare l’Ave Maria. Beh, la performances è stata un vero disastro, oltre a non aver preso una nota ha stonato tutto il tempo.

A differenza, del lavoro, sembrerebbe invece che la sfera sentimentale vada motlo meglio. La Ricciarelli dopo aver accantonato l’ormai matrimonio naufragato con Pippo Baudo, pare abbia trovato la sua anima gemella. Top secret il nome dell’uomo ma quello che sappiamo è che si tratta di qualcuno molto più giovane di lei. Chi sarà?