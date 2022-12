Attilio Romina lasciato e cacciato di casa dalla compagna, ma Mimma accusa Signorini: “Hai stravolto tutto”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta, anche Attilio Romina è stato chiamato di nuovo al centro per parlare del suo rapporto con Mimma, dopo quello che era successo con Sarah. La compagna non ha preso bene gli atteggiamenti del giornalista con la collega Altobello e già nelle scorse settimane era intervenuta. Ieri invece ha interpellato il suo avvocato facendogli recapitare una lettera.

Una lettera che ha scosso tutti i presenti, ma anche gli opinionisti e il pubblico a casa. Da quanto si è capito Mimma non è riuscita a perdonare Attilio e gli ha detto che una volta uscito dalla Casa non deve mettere i piedi fuori alla sua abitazione.

Attilio Romina lasciato in diretto e messo fuori alla porta di casa

Possiamo dire che quella di ieri sera è stata davvero una puntata molto difficile per Attilio Romita. Il giornalista infatti è in crisi con la sua compagna Mimma. La donna ha mandato una lettera al compagno tramite il suo legale in cui chiude tutte le porte.

La reazione di Attilio lo stesso ha scosso tutti, in quanto in diretta ha subito risposto alla donna. Il giornalista ha sottolineato che la casa l’ha acquistata lui circa due mesi fa e oggi sbatterlo fuori senza un reale motivo gli sembra davvero esagerato.

In ogni caso, Romita ha spiegato che appena uscirà dal GFVip anche lui sarà costretto ad andare dal suo avvocato e se servisse farebbe intervenire anche i carabinieri. Insomma, una situazione molto particolare tra la coppia che pare stia davvero attraversando un momento difficile dopo anni ed anni di convivenza.

Mimma replica alle parole di Signorini dopo la lettera: Hai stravolto tutto

A quanto pare, però, subito dopo questa discussione tra Attilio e Alfonso che ha letto alcune righe della lettera Mimma ha scritto un post su Instagram dove accusa Signorini di aver stravolto tutte le sue parole.

Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma. Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente. L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del Grande Fratello Vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata”.

Quindi, il conduttore si è difeso: “Se tu sei d’accordo, ti leggerei i passi che ho riprodotto nella mia sintesi, assai fedelmente, della lettera che Mimma ti ha mandato tramite il suo legale. Sono le parole che l’avvocato ti rivolge a nome di Mimma”.